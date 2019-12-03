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Суд начал рассматривать дело студента ВШЭ Егора Жукова

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков (справа) в Кунцевском суде

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Кунцевский районный суд Москвы сегодня начал рассматривать дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Первоначально ему вменяли участие в массовых беспорядках во время акции 27 июля в Москве. Позже это дело закрыли и теперь его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Егор Жуков был переведён из-под стражи под домашний арест.

В зал суда запускают журналистов. Вместе с родителями Жукова внутрь проходит проректор ВШЭ Валерия Касамара. Ранее она и ещё не менее шестисот человек выступали поручителями за студента в суде.

В начале заседания судья по требованию прокурора запрещает снимать заседание и вести его видеотрансляцию. После этого она зачитывает обвинительное заключение.

Жуков говорит, что ему обвинение понятно, но вину он не признает. Защита называет дело студента "политическим" и говорит, что уголовное преследование Жукова — это "компенсация" за закрытое дело о массовых беспорядках. Кроме того, по словам адвоката Мурада Мусаева это — месть за политическую деятельность Жукова.

По версии следствия, публикуя видео на ютьюбе , Егор Жуков испытывал "чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю". Росфинмониторинг включил студента ВШЭ в список экстремистов и террористов

27 октября Следственный комитет завершил расследование дела Жукова. На следующий день следователь потребовал суд ограничить защиту в сроке ознакомления с материалами дела. Суд дал на ознакомление один день.

  • Егора Жукова арестовали 2 августа по делу о массовых беспорядках, которое Следственный комитет России возбудил после акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После жесткого разгона акции полицией Жуков выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов.
  • С того момента в университете началась кампания в поддержку арестованного студента. Участники инициативной группы не сомневаются в том, что дело против Жукова сфабриковано.
/**/ /**/ Егор Жуков на слушаниях в суде 16 октября 2019 года
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