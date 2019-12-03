Следственный комитет завершил расследование дела сестёр Хачатурян

Следственный комитет России завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело в отношении двух сестёр, Крестины и Ангелины Хачатурян, следствие передало в прокуратуру для утверждения обвинения по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Младшей из сестёр – Марии – назначат принудительное лечение. Ранее она была признана невменяемой на момент преступления. Её уголовное дело было выделено в отдельное производство.

В сообщении Следственного комитета говорится, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий. Это учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.

Адвокаты не согласны с предъявленным обвинением в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По их версии, убийство отца произошло в рамках необходимой самообороны после многолетних истязаний, побоев и сексуального насилия. Защита потребовала прекратить уголовное дело в отношении сестёр Хачатурян.