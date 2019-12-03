Следственный комитет завершил расследование дела сестёр Хачатурян

Следственный комитет России завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Дело в отношении двух сестёр, Крестины и Ангелины Хачатурян, следствие передало в прокуратуру для утверждения обвинения по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Младшей из сестёр – Марии – назначат принудительное лечение. Ранее она была признана невменяемой на момент преступления. Её уголовное дело было выделено в отдельное производство.
В сообщении Следственного комитета говорится, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий. Это учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства.
Адвокаты не согласны с предъявленным обвинением в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По их версии, убийство отца произошло в рамках необходимой самообороны после многолетних истязаний, побоев и сексуального насилия. Защита потребовала прекратить уголовное дело в отношении сестёр Хачатурян.
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину. Их арестовали и отправили в СИЗО, но позже изменили меру пресечения на "запрет определённых действий". Сёстры живут в разных квартирах, им запрещено гулять, пользоваться интернетом, а также общаться друг с другом.
- Летом этого года сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, судить их будут по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье для женщин – 25 лет лишения свободы.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались истязаниям и сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр и права на самооборону в Москве проводятся одиночные пикеты. При этом мэрия города неоднократно отклоняла заявки на проведения митингов и шествий в поддержку сестёр Хачатурян.
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