СМИ опубликовали видео избиения сестёр Хачатурян их отцом

Сразу несколько СМИ, в числе которых телеграм-канал Baza и телеканал "360", опубликовали видео издевательств над сёстрами Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

На кадрах, которые сняты на камеру мобильного телефона погибшим Михаилом Хачатуряном, он комментирует беспорядок, устроенный дочерьми на кухне.

Глава семейства показывает разбросанные на столе обёртки от конфет, а также говорит, что нашёл на одеяле и матрасе волосы одной из сестёр. Затем он кричит на дочерей, называя их "тварями" и "уродами", и бьёт одну из них за то, что она не смотрит в камеру. На кадрах видно, что девочки крайне напуганы поведением своего отца.

Откуда у журналистов появилось это видео – не сообщается.