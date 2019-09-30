СМИ опубликовали видео избиения сестёр Хачатурян их отцом

Сразу несколько СМИ, в числе которых телеграм-канал Baza и телеканал "360", опубликовали видео издевательств над сёстрами Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
На кадрах, которые сняты на камеру мобильного телефона погибшим Михаилом Хачатуряном, он комментирует беспорядок, устроенный дочерьми на кухне.
Глава семейства показывает разбросанные на столе обёртки от конфет, а также говорит, что нашёл на одеяле и матрасе волосы одной из сестёр. Затем он кричит на дочерей, называя их "тварями" и "уродами", и бьёт одну из них за то, что она не смотрит в камеру. На кадрах видно, что девочки крайне напуганы поведением своего отца.
Откуда у журналистов появилось это видео – не сообщается.
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- 14 июня этого года сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, судить девушек будут по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье для женщин – 25 лет лишения свободы.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр и права на самооборону в Москве проводятся одиночные пикеты. При этом мэрия Москвы неоднократно отклоняла заявки на проведения митингов и шествий в поддержку сестёр Хачатурян.
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