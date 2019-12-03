Суд назначил 18 штрафов татуировщику из-за картинок со свастиками

Тушинский районный суд Москвы назначил сразу 18 штрафов татуировщику Илье Перегудову, признав его виновным в "демонстрации нацистской символики".

Согласно материалам дела, полицейский по фамилии Мошкунов нашёл на странице татуировщика в социальной сети "Вконтакте" картинки, на которых изображены свастики, руны "Одал" и "Зиг", символика немецкой танковой дивизии "Мёртвая голова", молния СС и Адольф Гитлер в праздничном колпаке.

Всего на Перегудова составили 20 протоколов. Два из них суд рассматривать не стал, по остальным восемнадцати татуировщику были назначены штрафы по тысяче рублей.

Перегудов ни по одному пункту обвинения вину не признал. В частности, он заявил, что на одной из фотографий изображена столешница из магазина IKEA, форма которой не может быть признана свастикой, а фотографией Адольфа Гитлера он всего лишь "поздравил историческую личность, политического деятеля и художника с днём рождения".