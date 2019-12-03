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Саамскому активисту повторно отказали в праве на традиционную охоту 

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Мурманский областной суд отказал в удовлетворении жалобы директора Фонда саамского наследия и развития Андрея Данилова, который требовал отменить запрет на занятие традиционной охотой. Об этом Данилов сообщил на своей странице во "Вконтакте".

Суд посчитал, что активист не нуждается в льготах, гарантированных представителям коренных малочисленных народов Севера, поскольку у него есть работа и стабильный заработок. Ранее аналогичное решение принял суд первой инстанции.

"Новая Газета" уточняет что Данилов не может получить разрешение на традиционную охоту. Местные чиновники требуют от него в судебном порядке доказывать свою принадлежность к коренному народу и факт ведения национального образа жизни. Активист считает это требование незаконным.

Ранее представители народа саами, проживающего в Мурманской области, обратились в ООН с жалобой на региональное правительство. Они выразили недовольство тем, что пастбищные земли были переданы местному охотничьему клубу.

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