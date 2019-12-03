Видео Караулова о "Майдане в РФ" вновь признали "фейковой новостью"

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей издательский дом "Момент истины", признав "фейковой новостью" видеоролик на ютьюбе, автором которого является основатель издательского дома, журналист Андрей Караулов.
В ролике под названием "Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ" журналист рассуждал о прошедших летом массовых протестах оппозиции и критиковал чиновников мэрии Москвы и администрации президента.
Видео было выложено в конце августа, Хорошевский суд уже признавал его "фейковой новостью" и назначал издательскому дому штраф в 200 тысяч рублей, однако во время апелляции другой судья отменил это постановление, отправив протокол на повторное рассмотрение.
В данный момент ролик Караулова удалён с сайта "Момента истины" и одноимённого ютьюб-канала, но в интернете его всё ещё можно посмотреть.
- Закон о "фейковых новостях" Владимир Путин подписал в начале 2019 года. Документ ввёл запрет на распространение в интернете недостоверной информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан и связана с нарушениями общественного порядка или общественной безопасности. За публикацию фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, юридических лиц – до полутора миллионов рублей.
- С призывом отклонить законопроект выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав его проявлением цензуры.
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