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Видео Караулова о "Майдане в РФ" вновь признали "фейковой новостью"

Андрей Караулов

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Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей издательский дом "Момент истины", признав "фейковой новостью" видеоролик на ютьюбе, автором которого является основатель издательского дома, журналист Андрей Караулов.

В ролике под названием "Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ" журналист рассуждал о прошедших летом массовых протестах оппозиции и критиковал чиновников мэрии Москвы и администрации президента.

Видео было выложено в конце августа, Хорошевский суд уже признавал его "фейковой новостью" и назначал издательскому дому штраф в 200 тысяч рублей, однако во время апелляции другой судья отменил это постановление, отправив протокол на повторное рассмотрение.

В данный момент ролик Караулова удалён с сайта "Момента истины" и одноимённого ютьюб-канала, но в интернете его всё ещё можно посмотреть.

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  • Закон о "фейковых новостях" Владимир Путин подписал в начале 2019 года. Документ ввёл запрет на распространение в интернете недостоверной информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан и связана с нарушениями общественного порядка или общественной безопасности. За публикацию фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, юридических лиц – до полутора миллионов рублей.
  • С призывом отклонить законопроект выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав его проявлением цензуры.

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