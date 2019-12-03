Видео Караулова о "Майдане в РФ" вновь признали "фейковой новостью"

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей издательский дом "Момент истины", признав "фейковой новостью" видеоролик на ютьюбе, автором которого является основатель издательского дома, журналист Андрей Караулов.

В ролике под названием "Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ" журналист рассуждал о прошедших летом массовых протестах оппозиции и критиковал чиновников мэрии Москвы и администрации президента.

Видео было выложено в конце августа, Хорошевский суд уже признавал его "фейковой новостью" и назначал издательскому дому штраф в 200 тысяч рублей, однако во время апелляции другой судья отменил это постановление, отправив протокол на повторное рассмотрение.

В данный момент ролик Караулова удалён с сайта "Момента истины" и одноимённого ютьюб-канала, но в интернете его всё ещё можно посмотреть.