ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро жителю Башкирии, сообщившему о пытках

Европейский суд по правам человека присудил 25 тысяч евро жителю Башкирии Рудику Минибаеву, который пожаловался на пытки и давление в милиции и прокуратуре. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Комитет против пыток".
ЕСПЧ признал, что в отношении Минибаева было нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность, а также запрет на пытки. По словам, пострадавшего в 2006 году его доставили в отдел милиции, где ранее допрашивали по делу об изнасиловании и убийстве девушки. Там сотрудники правоохранительных органов связали его и надели на голову пакет, требуя признательных показаний.
После этого Минибаева отвезли в прокуратуру, где следователь угрожал выколоть ему глаз и отрезать ухо. Пострадавший был вынужден написать явку с повинной. Его приговорили к восьми годам колонии. Родственники Минибаева обращались к правозащитникам, но им шесть раз отказали в возбуждении дела о пытках.
В июне 2019 года "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.
75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников.
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