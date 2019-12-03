Неизвестные солдаты. Власовцев хоронили в Праге как красноармейцев

Пражский журналист и фотограф Владимир Поморцев создал иллюстрированный путеводитель по местам захоронения солдат армии генерала Власова в Праге и окрестностях. Это результат многолетнего исследования, которое началось после того, как Поморцев обнаружил ошибки на надгробиях похороненных в Праге красноармейцев. "Могилы погибших во время освобождения Праги красноармейцев и власовцев перепутаны гораздо сильнее, чем принято думать, – говорит Поморцев. – Чтобы доказать, допустим, что два красноармейца до сих пор лежат где-то под детской площадкой на Летенском плато (урочище в центре Праги. – Прим. РС) и инициировать там раскопки, нужно подтвердить, что в тех могилах, которые сейчас обозначены их именами, на самом деле похоронены другие люди. Как правило, этими другими людьми оказываются власовцы".

Владимир Поморцев добился, например, включения в реестр воинских захоронений Министерства обороны Чехии братской могилы бойцов Русской освободительной армии (РОА), находящейся на кладбище деревни Кртень. Ее точное местонахождение удалось установить благодаря свидетельствам местных жителей: могила считалась утраченной, а имена всех похороненных там солдат неизвестны до сих пор. В книге регистраций похорон сохранилось лишь два имени из пяти.

Как правило, могилы власовцев в Праге и окрестностях обозначали пометками "неизвестный", а на надгробиях можно часто встретить надпись "Неизвестным жертвам последних дней войны" или "Погибшим воинам русской национальности".

Только в последние годы на местах этих захоронений появляются либо имена, если они известны, либо эмблема РОА, либо отливки касок немецкого образца, в которых воевали власовцы.

"В некоторых районах Праги можно встретить мемориальные таблички неизвестным солдатам, погибшим во время Пражского восстания. Сразу несколько таких табличек установлено возле перекрестка Малованка в пражском районе Стршешовице, – пишет Поморцев в путеводителе. – Согласно реестру военных мемориалов Министерства обороны Чехии, все они посвящены погибшим воинам Красной армии. Причем на некоторых прямо указано, что речь идет о неизвестном советском солдате. Однако Красная армия появилась в Праге только утром 9 мая 1945 года, когда Пражское восстание уже закончилось, а немецкий гарнизон капитулировал. Логично предположить, что как минимум некоторые из этих мемориальных табличек отмечают места гибели власовцев, которые как раз принимали участие в уличных боях в этом районе Праги".

Еще один пример, когда могила погибшего власовца обозначена как захоронение бойца Красной армии, можно найти на Ольшанском кладбище, наиболее известном пражском некрополе. Речь идет о рядовом РОА Николае Лукашеве, умершем 28 мая 1945 года от последствий ранения и заражения крови в возрасте около 22 лет в одной из пражских больниц. Запись о его смерти с указанием, что это был именно власовец, имеется в больничной книге регистрации смертей. Тем не менее, на территории советского мемориала на Ольшанском кладбище есть могила Николая Лукашева, о котором нет никаких упоминаний в советских военных архивах. На его могиле совпадает год рождения Николая Лукашева и всего на один день отличается дата смерти. "Очевидно, что речь идет об одном и том же человеке, – пишет Владимир Поморцев. – То есть можно почти наверняка утверждать, что в одной из могил советского мемориала на Ольшанском кладбище под видом красноармейца похоронен рядовой РОА. Вероятнее всего, это не единственное захоронение власовцев на территории советского мемориала".

Путаница в захоронениях отчасти связана с тем, что 1-я пехотная дивизия Вооруженных сил Комитета освобождения народов России (так официально называлось подразделение власовцев, вышедшее из подчинения немцам и помогавшее чешским повстанцам освобождать Прагу) спешно оставила боевые позиции во время Пражского восстания 7 мая. Это повлекло за собой необходимость оставить убитых и раненых в городе. Первых нередко хоронили рядом с красноармейцами, как, например, на Ольшанском кладбище, где расположено одно из крупнейших русских военных захоронений в Праге, вторые в основном попадали в плен к Красной армии. Многие раненые были расстреляны. Так возникло самое крупное захоронение бойцов РОА в Праге – рядом с православной церковью на Ольшанском кладбище: здесь похоронены 187 человек.

Кто они были? Подразделения Русской освободительной армии (РОА) начали формироваться в 1943 году, по большей части из военнопленных и перебежчиков – бывших военнослужащих Красной армии, согласившихся сотрудничать с властями нацистской Германии и воевать против СССР. Определенная часть бойцов РОА, в основном офицеров, не являлась советскими гражданами: это были бывшие белогвардейцы и другие участники антибольшевистского движения в годы Гражданской войны в России, оказавшиеся позднее в эмиграции и примкнувшие к "походу против большевизма", провозглашенному идеологами гитлеровского режима. Фактически боеспособные "русские" соединения начали создаваться Германией только после образования Комитета освобождения народов России (КОНР), возникшего в ноябре 1944 года в Праге, которая была тогда центром германского "Протектората Богемии и Моравии". Председателем КОНР стал Андрей Власов, бывший генерал Красной армии, попавший в 1942 году в плен и согласившийся сотрудничать с немцами. В последние месяцы войны основные силы РОА находились на территории современной Чехии. Чешские историки утверждают, что о Пражском восстании, поднятом жителями города в последние дни войны, Власов знал уже 2 мая, однако решение о поддержке плохо вооруженных повстанцев принял 5 мая. Тогда 1-я дивизия РОА (или, официально, ВС КОНР), которой командовал генерал-майор Сергей Буняченко, а это приблизительно 23 тысячи человек, выдвинулась со своих позиций южнее города Бероун в сторону Праги.

Несколько полков в сопровождении танков и бронетранспортеров были посланы в разные районы Праги и приняли участие в боях. В частности, благодаря власовцам удалось освободить аэродром Рузыне, который немцы использовали для осуществления воздушных атак на город. Принято считать, что в боях погибли приблизительно 300 бойцов РОА, хотя эта цифра неполная, судя по тем данным, которые сегодня обнаруживают историки благодаря поисковым работам на кладбищах.

7 мая 1945 года в штабе чешских повстанцев их командование отказалось предоставить власовцам гарантии безопасности, опасаясь реакции Советского Союза. Чехи не хотели, да, видимо, и не могли признать союзниками военнослужащих РОА, еще недавно находившихся на стороне нацистов: Красная армия наступала на Прагу, хотя на тот момент еще находилась в нескольких десятках километров от города. После переговоров с повстанцами власовцы вынуждены были оставить свои позиции и продвигаться на запад, где надеялись быть интернированными американскими войсками, которые к тому моменту освободили западную часть Чехии. Этот план не был реализован: тысячи бойцов РОА попали в плен к советским войскам. Некоторые из них были казнены на месте подразделениями НКВД, остальные – сосланы в лагеря ГУЛАГа. Американские военные передали генерала Власова и его приближенных СССР, где они были приговорены к смертной казни.

"Участие власовцев в событиях Пражского восстания замалчивалось властями коммунистической Чехословакии, – пишет Владимир Поморцев в путеводителе по местам захоронения власовцев в Праге. – Равно как и капитуляция немецкого гарнизона до появления в городе Красной армии. Считалось, что Прагу освободила именно Красная армия, и случилось это 9 мая 1945 года. Судьба захоронений власовцев на пражских кладбищах после войны сложилась непросто. Многие могилы были заброшены и забыты. Другие превратились в мемориалы погибшим участникам Пражского восстания. Причем захоронения власовцев были обозначены как могилы неизвестных или не обозначены вовсе. По памятным датам официальные делегации приносили сюда цветы, даже не подозревая, что возлагают их на могилы власовцев. Ситуация изменилась только после Бархатной революции. Однако после десятилетий запустения и замалчивания многие могилы оказались утраченными навсегда".