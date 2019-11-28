"Они бросили вызов Сталину". Глава Ржепорые – о письме Путину про власовцев

Интернет-страницы пражского района Ржепорые подверглись хакерской атаке на следующий день после того, как глава муниципалитета Павел Новотны передал в посольство России в Праге письмо на имя президента Владимира Путина. В нем он объясняет, почему предложил местным депутатам проголосовать за установку памятника погибшим за освобождение Праги бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова, а также почему считает высказанные посольством аргументы против этого намерения недостаточными для того, чтобы решение о памятнике не было принято.

Конфликт между представителями муниципалитета одного из районов Праги и посольством России в Чехии разгорелся на днях после публикации на официальном сайте посольства ноты с осуждением намерения поставить памятник власовцам.

"Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.)", – говорится в заявлении посольства России в Праге. В нем также оговаривается, что эти преступления не имеют срока давности. К этому сообщению прилагаются фотографии встречи генерала Власова с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, а также снимок, на котором Власов принимает парад войск РОА, в то время как офицеры вскидывают руку в нацистском приветствии.

Это заявление посольства муниципалитет пражского района Ржепорые посчитал вмешательством в свои внутренние дела. Об этом в том числе упоминает глава этого района Павел Новотны в письме российскому президенту. Вот как он передавал свое воззвание:

Новотны начинает объемный текст письма с упоминания о памятнике маршалу Коневу, который решили несколько месяцев назад демонтировать пражские депутаты района Прага 6:

"Кроме Конева, у нас нет иллюзий и касательно генерала Власова и его Русской освободительной армии. Их противоречивые действия и историческая роль хорошо описаны, равно как и их роль в освобождении Праги, – пишет он. – В Прагу – в отличие от Конева, который приехал "захватить" город на следующий день после капитуляции немецких войск, – РОА бесспорно, вне зависимости от ее мотивов, приехала, чтобы бороться с оккупантами и спасти город от разрушения. Это произошло за три дня до того, как здесь появилась Красная армия, находившаяся тогда в сотнях километров от города. Такова правда, если вам вообще что-то еще говорит это слово, потому что вы за правду часто выдаете ложь, что является преступным и непростительным. Я не знаю, почему Российская Федерация берет на себя смелость называть установку планируемого памятника павшим здесь тремстам власовцам актом, который противоречит уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, в котором "злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им"… мы возражать против текста устава себе не позволяем. Но одновременно мы не понимаем, что он имеет общего с событиями, которые произошли в Праге 6, 7 и 8 мая 1945 года (в эти дни произошло Пражское восстание, положившее начало освобождению Праги от нацистов. – Прим. РС)… в отличие от Российской Федерации, символа лжи и распространения страха, мы в Ржепорые правды не боимся и не боимся вас. Знаете, чего мы боялись? 6 мая 1945 года немецких убийц, которые совсем рядом, около Баррандова (район Праги – Прим. РС) – в этот день еще убивали мирных жителей. Ужас, который сопровождался этими акциями, до сих пор можно ощутить, прочитав хронику тех дней… В окрестностях нашего района до сих пор находится несколько необозначенных памятников, недостойных могил освободителей Праги из рядов РОА, и мне стыдно, что мы только сейчас решили устранить историческую несправедливость, возникшую под влиянием большевистской пропаганды… В Ржепорые помнят власовцев как спасителей, храбро здесь умерших ради того, чтобы принести сюда мир, очевидно, желая искупления своих грехов или американского "плена". Подобно тому, как часть войны они воевали вместе с нацистами, они противостояли большевизму и бросили вызов Сталину, величайшему массовому убийце всех времен, представителю чудовищной идеологии, убившей больше людей, чем нацизм. Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушений прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов".

Глава пражского района Ржепорые Павел Новотны в интервью Радио Свобода объяснил, что заставило его направить это письмо Владимиру Путину, и рассказал о том, имеет ли он поддержку у депутатов возглавляемого им муниципалитета, чтобы поставить памятник РОА.

– Почему вы приняли решение написать напрямую президенту Владимиру Путину о своем намерении установить памятник власовцам?

– Потому что с нами вела диалог Российская Федерация, вот мы и написали в Россию. Ну, а президентом России до сих пор является Владимир Путин. На нас обратила внимание Россия – посредством посольства. И мы решили обратить ее внимание на себя. Голосовать о решении по памятнику будут наши депутаты, так как в следующем году будет годовщина окончания Второй мировой войны, а на нашей территории произошли ключевые события Пражского восстания. Ржепорые обязаны освобождением власовцам, поэтому мы хотим у нас отдать им долг.

– Есть ли у вас поддержка других депутатов, уверены ли вы, что все они проголосуют за памятник?

– Голосование не будет 16 декабря, я назвал эту дату намеренно, просто я не хочу, чтобы о точной дате было известно, потому что хочу защитить депутатов от российских СМИ. Они оказывают давление на наших депутатов, им это привычно. Я буду подавать на голосование предложение о размещении памятника, и надеюсь, что с большой долей вероятности найду необходимую поддержку. Я не вижу причин, которые мешали бы этому случиться.

– Как этот памятник будет выглядеть?

– Мы не знаем, как он будет выглядеть. Я не могу выдумывать абсолютно все, видимо, этим будут заниматься мои коллеги, но до голосования я не позволю себе делать какие-то предложения. Скорее всего, он будет напоминать о трехстах спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых разбросаны по разным местам, и это, как правило, безымянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться не может. Я бы никогда не поставил памятник Власову, я не вижу для этого причин. Власов, в конце концов, даже не хотел, чтобы его солдаты участвовали в Пражском восстании.

– Какие аргументы у вас есть в ответ на критику посольства, что власовцы воевали на стороне нацистов и у этих преступлений нет срока давности?

– Да, это правда, это были пособники нацистов, но я не понимаю, что общего это имеет с тем, что они умирали за нашу свободу, за свободу Праги. Я очень внимательно изучал хроники района Ржепорые, поэтому могу сказать, что сомневаться в этом у меня нет причин. Да, армия Конева тоже освобождала Прагу, они тоже ее спасли, но Конев пришел сюда на следующий день после капитуляции нацистской Германии, а власовцы пришли за три дня до этого. Они бежали в сторону американских войск, пытались спастись, но, несмотря на сообщения, которые в те дни передавало Чешское радио, они отклонились от своего маршрута и помогли спасти Прагу от уничтожения. Историки однозначно говорят, что триста власовцев погибли во время боев с нацистами. Я уверен, что у каждого солдата должна быть могила, на которой написано его имя. Я не понимаю, почему у трехсот погибших бойцов Русской освободительной армии не должно быть могил.

– Вы намереваетесь обустроить могилы тем власовцам, которые погибли в окрестностях Ржепорые? Они похоронены на местном кладбище?

– Этих могил нет. Но на карте нашего района обозначены пять безымянных захоронений. Но что еще важно: в Ржепорые генерал Буняченко (Сергей Буняченко – командир первой дивизии вооружённых сил Комитета освобождения народов России. – Прим. РС) – и это был импульс для появления памятника – принял решение нанести удар в районе восточного берега Влтавы, что стало одним из ключевых эпизодов Пражского восстания. Именно здесь 6 мая появились войска Власова и Буняченко, в то время как Прага жила в страхе, а совсем рядом, в районе Баррандова, нацисты убивали пражан. И жителям нашего района приезд власовцев принес большое облегчение. Они приехали на танках, но другого оружия у них в то время толком не было, поэтому их так много погибло. Они привезли нам мир, и у нас в районе есть живой свидетель этих событий. Мы хотим напомнить о конкретном историческом событии, и памятник будет установлен на конкретном месте, где Буняченко принял свое решение.

– Когда вы писали письмо, вы хотели напомнить Владимиру Путину обо всех этих исторических событиях?

Не могу понять, чем я провинился перед "Россией-24", почему они превратили меня в идиота

– Нет, я знал, что Путин никогда не увидит мое письмо. Мне кажется, срок его эксплуатации – не больше пяти минут. Письмо это однозначно закончит свое существование где-нибудь в ящике стола. Я скорее хотел дать понять Российской Федерации, что нет смысла нас беспокоить, диктовать нам, что нам делать, а что не делать. Нам ее мнение не указ. Эта страна – символ нарушения прав человека и лжи, детям там рассказывают полуправду о Коневе и Красной армии. Не нужно нас поучать о том, что нам делать. Единственное, я волнуюсь за судьбу небольшой фирмы, которая предоставляет нам услуги по подключению к интернету (с утра 28 ноября страницы района Ржепорые подверглись хакерской атаке. – Прим РС), потому что на них оказывают давление россияне. Они как-то очень близко к сердцу все это восприняли, без юмора. Я готовлюсь к войне.

– Я не смогла с утра открыть сайт Ржепорые…

– Чего еще ждать от россиян, как не такой подлости? Оба пикапа нашего района и отряд добровольных пожарных уже приведены в боевую готовность. Мы не исключаем, что проверены суммы на банковских счетах наших сотрудников, что русские агенты на подходе, а я готов к отравлению "Новичком". Так просто заведено. Я бы хотел, чтобы в России было больше свободы, чтобы там были другие политики. Мне очень жаль российских журналистов, я видел здесь представителей нескольких каналов: "России-1", "России-24". Как журналист я понял, какое счастье, что я живу в Чехии и могу говорить то, что говорю. И я рад, что нас поддержал президент Земан в своем официальном заявлении.

– В одном из репортажей вас показали российским телезрителям только в нижнем белье… Как вы относитесь к этому?

– Это уже стандарт для российских СМИ – показать фотографию 12-летней давности. Это было в эфире на чешском телевидении, меня тогда спросили о наготе, и я решил пошутить и разделся. Еще смешно, что меня сравнили с порноактером (в программе "Вести" на телеканале "Россия-24" в репортаже о главе Ржепорые также упоминали, что есть порноактер с тем же именем и фамилией, что и глава района Павел Новотны. – Прим. РС). Не могу понять, чем я провинился перед "Россией-24", почему они превратили меня в идиота. Я еще не слышал о себе, что я наркоман и 25 лет курю марихуану, а еще мне запретили вождение автомобиля. Я ничего не скрываю!

Павел Новотны говорит, что не был инициатором установки памятника власовцам. Ему рассказал о них чешский историк Павел Жачек, который пригласил его в архив и показал документы, касающиеся событий, происходивших в Ржепорые в конце Второй мировой войны. При этом среди чешских историков нет неоднозначной оценки роли участия РОА в Пражском восстании, так как некоторые бойцы этой армии принимали участие в подавлении Варшавского восстания.