Госдума поддержала в основном чтении закон о возможности ареста иноагентов

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о наказании для тех, кто признан СМИ-иностранными агентами. Накануне президент России Владимир Путин разрешил признавать такими агентами граждан.

Законопроект предполагает, что СМИ-иноагенты и приравненные к ним лица будут штрафоваться за нарушения законодательства об агентах на суммы от 10 тысяч рублей до пяти миллионов рублей. Граждан также можно будет арестовывать на срок до пятнадцати суток.

Действующее законодательство обязывает граждан учреждать юридическое лицо в России, если государство посчитает их иностранными агентами. Поэтому к ним могут применяться санкции как для физических, так и для юридических лиц.

Закон о СМИ-иногентах был резко раскритикован правозащитниками, международными организациями и правозащитниками. ​