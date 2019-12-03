"Справедливая Россия" и "Зона права" раскритиковали закон о домашнем насилии

Фракция "Справедливая Россия" не поддержит при голосовании в Госдуме законопроект о профилактике домашнего насилия, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

По словам Миронова, законопроект может "проложить путь к введению ювенальной юстиции, главная цель которой – изымать детей из семей, а потом куда-то отдавать – не исключено, что в однополые семьи за рубежом". Лидер "эсеров" пояснил, что фракцию не устраивает такая перспектива и призвал внести в закон "существенные изменения".

С критикой законопроекта выступила и правозащитная организация "Зона права", но в ней его наоборот посчитали чересчур мягким. Правозащитники передали в Совет Федерации заключение адвоката Валентины Фроловой, в котором, в частности, сказано, что ошибочно трактовать домашнее насилие как "частное" и "не требующее вмешательства со стороны публичных властей".

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Такому насилию могут подвергаться состоящие в браке люди, разведённые супруги, родители общего ребенка, родственники, а также люди, живущие вместе с партнером.

При этом в качестве наказаний совершившим насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания". МВД может запретить нарушителю общаться со своей жертвой лично, по телефону и через интернет, а также пытаться узнать, где она находится. Если нарушитель не будет соблюдать эти требования, то его могут привлечь к ответственности, но к какой именно – в законопроекте не сказано. При этом защитное предписание может быть вынесено только в отношении лица, достигшего 18 лет.

Авторы изначальной версии законопроекта – адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, общественный деятель Алёна Попова и депутат Госдумы Оксана Пушкина – не согласны с тем вариантом, который предложен Советом Федерации. Мари Давтян отметила, что "определение семейно-бытового насилия в данной редакции полностью выводит из-под действия закона побои и причинение вреда здоровью" и "принимать закон в таком урезанном и юридически безграмотном виде – полный абсурд".

Отдельно Давтян отметила, что последняя версия законопроекта не была согласована с рабочей группой, готовившей документ. Адвокат назвала её "результатом заигрываний Совета Федерации с разного рода радикальными консервативными группами".

Ранее движение "Сорок сороков" провело митинг против закона о домашнем насилии, "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". В РПЦ выразили солидарность с организаторами акции.