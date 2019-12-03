"Справедливая Россия" и "Зона права" раскритиковали закон о домашнем насилии

Фракция "Справедливая Россия" не поддержит при голосовании в Госдуме законопроект о профилактике домашнего насилия, заявил лидер фракции Сергей Миронов.
По словам Миронова, законопроект может "проложить путь к введению ювенальной юстиции, главная цель которой – изымать детей из семей, а потом куда-то отдавать – не исключено, что в однополые семьи за рубежом". Лидер "эсеров" пояснил, что фракцию не устраивает такая перспектива и призвал внести в закон "существенные изменения".
С критикой законопроекта выступила и правозащитная организация "Зона права", но в ней его наоборот посчитали чересчур мягким. Правозащитники передали в Совет Федерации заключение адвоката Валентины Фроловой, в котором, в частности, сказано, что ошибочно трактовать домашнее насилие как "частное" и "не требующее вмешательства со стороны публичных властей".
Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Такому насилию могут подвергаться состоящие в браке люди, разведённые супруги, родители общего ребенка, родственники, а также люди, живущие вместе с партнером.
При этом в качестве наказаний совершившим насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания". МВД может запретить нарушителю общаться со своей жертвой лично, по телефону и через интернет, а также пытаться узнать, где она находится. Если нарушитель не будет соблюдать эти требования, то его могут привлечь к ответственности, но к какой именно – в законопроекте не сказано. При этом защитное предписание может быть вынесено только в отношении лица, достигшего 18 лет.
Авторы изначальной версии законопроекта – адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, общественный деятель Алёна Попова и депутат Госдумы Оксана Пушкина – не согласны с тем вариантом, который предложен Советом Федерации. Мари Давтян отметила, что "определение семейно-бытового насилия в данной редакции полностью выводит из-под действия закона побои и причинение вреда здоровью" и "принимать закон в таком урезанном и юридически безграмотном виде – полный абсурд".
Отдельно Давтян отметила, что последняя версия законопроекта не была согласована с рабочей группой, готовившей документ. Адвокат назвала её "результатом заигрываний Совета Федерации с разного рода радикальными консервативными группами".
Ранее движение "Сорок сороков" провело митинг против закона о домашнем насилии, "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". В РПЦ выразили солидарность с организаторами акции.
- По официальным данным МВД России, с января по сентябрь 2019 года было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений. По данным счётчика Counting Dead Women Russia, с начала этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 1200 женщин.
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса вывели наказание за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось. По их же данным, 79 процентов российских женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, совершили преступление, защищая себя.
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