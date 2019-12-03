В Лондоне встреча союзников завершается без совместного коммюнике

Лидеры 29-ти государств НАТО проводят в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. Подготовка лондонской встречи сопровождалась горячими спорами о расходах на нужды обороны, об отношении к войне в Сирии и о разногласиях между Францией и Турцией.

Несмотря на нынешние противоречия, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО был и остаётся наиболее успешным союзом в истории. В интервью CNN перед открытием самита, он подчеркнул, что союзники проявили способность адаптироваться к изменениям какждый раз, когда изменялся мир вокруг.

Президент США Дональд Трамп, продолжающий добиваться от союзников выполнения ими финансовых обязательств перед НАТО, заявил, прибыв в Лондон, что союз служит "великой цели". Трамп осудил президента Франции за высказывание о том, что НАТО, по словам Эммануэля Макрона, переживает "смерть мозга".

Накануне лондонской встречи Йенс Столтенберг сообщил, что в этом году военные расходы европейских членов НАТО и Канады вырастут на 4,6%. С 2016 года до конца 2020-го эти страны выделят на нужды обороны $130 млрд, а к 2024 году эта сумма должна достичь $400 млрд. По словам генерального секретаря НАТО, союз намерен в ближайшие годы реализовать так называемую "программу 30". Согласно этому плану, НАТО должно быть в состоянии в случае конфликта в течение 30 дней привести в полную боевую готовность дополнительно 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 пехотных батальонов.

Организация Североатлантического договора была создана США, Канадой, и десятью европейскими государствами в 1949 году в качестве ответа на экспансионистские устремления Советского союза.