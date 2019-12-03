В Кунцевском суде Москвы лингвистический эксперт по делу обвиняемого в экстремизме студента Высшей школы экономики Егора Жукова заявил, что писал своё заключение, не пользуясь словарями и основываясь исключительно на статьях уголовного кодекса.

"Я открываю уголовный кодекс и ищу, на какую статью похоже то, что говорится в роликах", - рассказал сотрудник ФСБ Александр Коршиков, на экспертизе которого строится обвинение.

При этом Коршиков, отвечая на вопросы защиты Жукова, подтвердил, что у него нет ни лингвистического, ни юридического образования. Адвокат Илья Новиков напомнил, что согласно постановлению пленума Верховного суда экспертам запрещено давать юридическую оценку деяниям обвиняемых.

Вместе с тем судья Кунцевского суда Светлана Ухналева отклонила ходатайство защиты Жукова о вызове специалистов с филологическим образованием и приобщении их экспертиз к делу. В частности, Ухналева отказала в вызове доктора филологических наук Нины Добрушиной, которая окончила МГУ и защитила докторскую диссертацию по семантике и грамматике. По мнению судьи, Добрушина не является компетентной.

Также на заседании во вторник прокуратура представила вещественные доказательства по делу Жукова: это протоколы осмотра курсовых работ студента и протокол обыска, во время которого у обвиняемого изъяли одежду, технику и даже "фигурку трёх лягушек из керамики, где две лягушки обнимают третью". На вопрос адвоката Новикова о том, какое отношение всё это имеет к предъявленному Жукову обвинению, прокурор не ответил.