В Кунцевском суде Москвы лингвистический эксперт по делу обвиняемого в экстремизме студента Высшей школы экономики Егора Жукова заявил, что писал своё заключение, не пользуясь словарями и основываясь исключительно на статьях уголовного кодекса.
"Я открываю уголовный кодекс и ищу, на какую статью похоже то, что говорится в роликах", - рассказал сотрудник ФСБ Александр Коршиков, на экспертизе которого строится обвинение.
При этом Коршиков, отвечая на вопросы защиты Жукова, подтвердил, что у него нет ни лингвистического, ни юридического образования. Адвокат Илья Новиков напомнил, что согласно постановлению пленума Верховного суда экспертам запрещено давать юридическую оценку деяниям обвиняемых.
Вместе с тем судья Кунцевского суда Светлана Ухналева отклонила ходатайство защиты Жукова о вызове специалистов с филологическим образованием и приобщении их экспертиз к делу. В частности, Ухналева отказала в вызове доктора филологических наук Нины Добрушиной, которая окончила МГУ и защитила докторскую диссертацию по семантике и грамматике. По мнению судьи, Добрушина не является компетентной.
Также на заседании во вторник прокуратура представила вещественные доказательства по делу Жукова: это протоколы осмотра курсовых работ студента и протокол обыска, во время которого у обвиняемого изъяли одежду, технику и даже "фигурку трёх лягушек из керамики, где две лягушки обнимают третью". На вопрос адвоката Новикова о том, какое отношение всё это имеет к предъявленному Жукову обвинению, прокурор не ответил.
- 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в "массовых беспорядках" на акции оппозиции в Москве, которая прошла 27 июля. Позже дело о беспорядках закрыли в отношении всех обвиняемых по этой статье, а Жукову предъявили другое обвинение – о призывах к экстремизму из-за четырех роликов в его видеоблоге на ютьюбе. В качестве меры пресечения студенту назначили домашний арест. Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов
- По версии следствия, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителям, действуя по мотиву личной неприязни к ним и осознавая общественную опасность" Жуков, записывая видеоролики, "решил привлечь неограниченной круг лиц к своей экстремистской деятельности".
- Обвинение Жукова строится на экспертизе сотрудника института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александра Коршикова. Призывы к экстремизму он, в частности, увидел во фразе, "нужно хвататься за любые формы протеста" и во фразе "делайте всё, на что способны, и не ждите чьей-то указки". Эксперт утверждает, что в них есть призывы к насилию.
- 27 октября Следственный комитет завершил расследование дела Жукова. На следующий день следователь потребовал суд ограничить защиту в сроке ознакомления с материалами. Басманный суд согласился и дал на ознакомление один день.
- Егор Жуков вину не признает, считая, что его преследуют исключительно по политическим мотивам.
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