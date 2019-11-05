Ректор ВШЭ прокомментировал уголовное преследование Егора Жукова

Руководство Высшей школы экономики не поддерживает политическую деятельность студента Егора Жукова, ставшего обвиняемым по так называемому "московскому делу". Об этом говорится в заявлении ректора Ярослава Кузьминова, опубликованном во вторник на сайте вуза.

Кузьминов подчёркивает, что ВШЭ оказывает помощь Жукову "как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность".

При этом, по мнению ректора, студент ещё молод, а его "амбиции явно превосходят его знания". "Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье", – заявляет Кузьминов. По его словам, руководство вуза не поддерживает стремление сделать из Жукова "символическую фигуру".

В начале ноября стало известно, что Егора Жукова выдвинули на главную премию ВШЭ "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец – 2019". Она присуждается за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию. Кандидатуру Жукова выдвинули несколько сотрудников вуза, в числе которых – старший преподаватель департамента политической науки.