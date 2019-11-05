Ректор ВШЭ прокомментировал уголовное преследование Егора Жукова

Руководство Высшей школы экономики не поддерживает политическую деятельность студента Егора Жукова, ставшего обвиняемым по так называемому "московскому делу". Об этом говорится в заявлении ректора Ярослава Кузьминова, опубликованном во вторник на сайте вуза.
Кузьминов подчёркивает, что ВШЭ оказывает помощь Жукову "как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность".
При этом, по мнению ректора, студент ещё молод, а его "амбиции явно превосходят его знания". "Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье", – заявляет Кузьминов. По его словам, руководство вуза не поддерживает стремление сделать из Жукова "символическую фигуру".
В начале ноября стало известно, что Егора Жукова выдвинули на главную премию ВШЭ "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец – 2019". Она присуждается за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию. Кандидатуру Жукова выдвинули несколько сотрудников вуза, в числе которых – старший преподаватель департамента политической науки.
- Егора Жукова арестовали 2 августа по делу о массовых беспорядках, которое Следственный комитет России возбудил после акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После жесткого разгона акции полицией Жуков выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов.
- С того момента в университете началась кампания в поддержку арестованного студента. Участники инициативной группы не сомневаются в том, что дело против Жукова сфабриковано. Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару.
- В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к массовым беспорядкам. Теперь его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Студент был переведён из-под стражи под домашний арест.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.