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Ректор ВШЭ прокомментировал уголовное преследование Егора Жукова

Егор Жуков

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Руководство Высшей школы экономики не поддерживает политическую деятельность студента Егора Жукова, ставшего обвиняемым по так называемому "московскому делу". Об этом говорится в заявлении ректора Ярослава Кузьминова, опубликованном во вторник на сайте вуза.

Кузьминов подчёркивает, что ВШЭ оказывает помощь Жукову "как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность".

При этом, по мнению ректора, студент ещё молод, а его "амбиции явно превосходят его знания". "Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье", – заявляет Кузьминов. По его словам, руководство вуза не поддерживает стремление сделать из Жукова "символическую фигуру".

/**/ /**/ Егор Жуков на слушаниях в суде 16 октября 2019 года
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"Бессмысленный каток": Егора Жукова выдвинули на премию "Золотая Вышка"

В начале ноября стало известно, что Егора Жукова выдвинули на главную премию ВШЭ "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец – 2019". Она присуждается за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию. Кандидатуру Жукова выдвинули несколько сотрудников вуза, в числе которых – старший преподаватель департамента политической науки.

  • Егора Жукова арестовали 2 августа по делу о массовых беспорядках, которое Следственный комитет России возбудил после акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После жесткого разгона акции полицией Жуков выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов.
  • С того момента в университете началась кампания в поддержку арестованного студента. Участники инициативной группы не сомневаются в том, что дело против Жукова сфабриковано. Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару.
  • В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к массовым беспорядкам. Теперь его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Студент был переведён из-под стражи под домашний арест.

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