На топливе, указанном в иске к оппозиции, можно 4 раза объехать Землю

В исках к оппозиционерам, организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа в Москве, поданных в интересах Росгвардии, указаны затраты на топливо для спецтраспорта. Это – почти 13 тысяч литров бензина. Как подсчитал "Коммерсантъ", на такое количество топлива можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия по экватору.

В распоряжении газеты оказались материалы обоих исков — полиции и прокуратуры, которая обратилась в суд в интересах Росгвардии. Ведомства требуют, чтобы Алексей Навальный и его сторонники как организаторы акций возместили траты на компенсации за работу сотрудников в выходные, а также затраты на топливо. В общей сложности это более 15 миллионов рублей.

При этом в материалах дел фигурируют полупустые приказы о выплатах полицейским и неожиданные изменения в расчетах сумм, пишет издание.

Ранее МВД и прокуратура предоставили 21 пустой лист в качестве доказательства ущерба по искам. В управлении МВД по Москве позже заявили о "технической ошибке", которая якобы произошла при ксерокопировании материалов для иска.Ранее также сообщалось, что по иску об акции 27 июля, за которую полиция требует взыскать с организаторов чуть более четырёх миллионов рублей, помимо прочих документов приложены четыре полностью чёрных листа, на которых нельзя разобрать ни одной надписи.

В Росгвардии не стали отвечать на вопросы "Коммерсанта", объяснив это невмешательством ведомства в ход судебного разбирательства. В Главном управлении внутренних дел по Москве иски не комментируют.

4 декабря состоится первое заседание суда по этим искам.

Среди ответчиков – оппозиционеры Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Георгий Албуров и Илья Яшин.

Также миллионные иски к оппозиции из-за несогласованных акций в Москве за честные выборы подали Мосгортранс, Московский метрополитен и "Автомобильные дороги". Часть из них суды уже удовлетворили.