МВД назвало "ошибкой" просьбу приобщить к иску пустые листы

В управлении МВД по Москве назвали "технической ошибкой" просьбу приобщить 21 белый пустой лист в качестве доказательств по иску к оппозиции из-за акции 3 августа. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ошибка якобы произошла при ксерокопировании материалов для иска. Ранее также сообщалось, что по иску об акции 27 июля, за которую полиция требует взыскать с организаторов чуть более четырёх миллионов рублей, помимо прочих документов приложены четыре полностью чёрных листа, на которых нельзя разобрать ни одной надписи.

По иску связанному с акцией 3 августа МВД потребовало от оппозиционеров 6 миллионов рублей.

Среди ответчиков по двум искам МВД – оппозиционеры Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Георгий Албуров и Илья Яшин. Изначально общая сумма, которую МВД требовало с них взыскать, составляла 18 миллионов рублей.

Также миллионные иски к оппозиции из-за несогласованных акций в Москве подали Мосгортранс, Московский метрополитен и "Автомобильные дороги". Часть из них суды уже удовлетворили.