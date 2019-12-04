Палата представителей США одобрила законопроект в защиту уйгуров

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект по уйгурам. Он обязывает администрацию президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в связи с притеснениями мусульман в Китае.

МИД Китая выразил США протест в связи с результатами голосования законодателей по документу. В Пекине инициативу конгрессменов назвали "злонамеренной атакой против Китая" и "серьёзным вмешательством во внутренние дела страны".

Закон, в случае его принятия, обяжет американского президента осудить репрессии в отношении мусульман и призвать Пекин закрыть центры массового задержания уйгуров, организованные в Синьцзяне. Документ также призывает ввести санкции против высокопоставленных китайских чиновников, ответственных за репрессии.

Дополненный законопроект должны вновь рассмотреть сенаторы. В случае одобрения, его передадут на подпись президенту. Официальная позиция Белого дома по поводу законопроекта пока неизвестна.

В июле китайские власти выпустили новую Белую книгу о Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там утверждается, что ислам – чужеродная для местных жителей религия, навязанная тюркскими завоевателями. Также говорится о том, что на территории региона якобы действуют террористические группы.

По данным ООН, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая нарушаются права человека. В китайских центрах массового содержания или так называемых "лагерях перевоспитания" под стражей находятся более миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.

В октябре Европарламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова уйгурскому учёному и правозащитнику Ильхаму Тохти. В Китае он приговорён к пожизненному заключению по обвинениям в сепаратизме. Китайский МИД назвал премию Тохти "превозношением террористов".