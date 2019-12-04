Владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев извинился за то, что его газета не опубликовала материал о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященному телеведущей канала "Россия" Наиле Аскер-заде. "Никакая из этих причин не оправдывает того, что это не было сделано", — заявил он в эфире телеканала "Дождь".

"Я прошу прощения, хотя не должен его просить и не имею возможности это никак исправить", — сказал он, настаивая, что речь идёт не о цензуре. Кроме того он отметил, что материалы о расследовании конкурентов "Ведомостей" — "Коммерсанте" и РБК.

"То, что информация об этом расследовании не вышла во всех трех, надо сказать, ведущих деловых изданиях страны, это ужасно прискорбный, не побоюсь этого слова, постыдный, я бы сказал, расстройственный факт. Меня лично как читателя это ужасно расстраивает". Медиаменеджер сказал, что считает информацию о расследовании общественно важной информацией.

Второго декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бывшей журналистке "Ведомостей", сотруднице ВГТРК Аскер-Заде, в котором заявлено, что она владеет элитной недвижимостью и пользуется самолётом и яхтой. Это стало возможным, настаивают авторы расследования, за счёт близких отношений журналистки с главой Андреем Костиным. При этом, по утверждению ФБК, даже легальных доходов Костина не хватило бы, чтобы обеспечить такое состояние.

После выхода расследования новость о нём удалили ведущие информационные агентства, а ряд крупных СМИ проигнорировал расследование. Навальный публично критикует их в социальных сетях. Журналисты отмечают, что с профессиональной точки зрения факты из публикации ФБК могут требовать дополнительной проверки, а сам он опирается в своих расследованиях в том числе и на медиа, которые критикует.