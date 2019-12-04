РПЦ призвала не принимать закон против домашнего насилия

Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской православной церкви выступила против принятия закона о профилактике домашнего насилия.

В РПЦ считают, что проект закона "противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства", а его применение на практике "приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей". Перечисленные в документе меры профилактики, по мнению церкви, имеют "репрессивный характер", а семейно-бытовым насилием может быть признано "любое нормальное человеческое действие", говорится в заявлении Патриаршей комиссии.

"Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований", — говорится в заявлении. В РПЦ отметили, что их не удивляет тот факт, что законопроект активно поддерживают ЛГБТ и феминистки.

Ранее движение "Сорок сороков" провело митинг против закона о домашнем насилии, "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". В РПЦ выразили солидарность с организаторами акции.