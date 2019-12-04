РПЦ призвала не принимать закон против домашнего насилия

Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской православной церкви выступила против принятия закона о профилактике домашнего насилия.
В РПЦ считают, что проект закона "противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства", а его применение на практике "приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей". Перечисленные в документе меры профилактики, по мнению церкви, имеют "репрессивный характер", а семейно-бытовым насилием может быть признано "любое нормальное человеческое действие", говорится в заявлении Патриаршей комиссии.
"Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований", — говорится в заявлении. В РПЦ отметили, что их не удивляет тот факт, что законопроект активно поддерживают ЛГБТ и феминистки.
Ранее движение "Сорок сороков" провело митинг против закона о домашнем насилии, "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". В РПЦ выразили солидарность с организаторами акции.
- Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления.
- При этом в качестве наказаний совершивших насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания". МВД может запретить нарушителю общаться со своей жертвой лично, по телефону и через интернет, а также пытаться узнать, где она находится. Если нарушитель не будет соблюдать эти требования, то его могут привлечь к ответственности, но к какой именно – в законопроекте не сказано.
- Законопроект планируют внести в Госдуму до конца 2019 года.
- Фракция "Справедливая Россия" уже заявила, что не поддержит его. По словам её лидера Сергея Миронова, законопроект может "проложить путь к введению ювенальной юстиции, главная цель которой – изымать детей из семей, а потом куда-то отдавать – не исключено, что в однополые семьи за рубежом".
- С критикой законопроекта выступила и правозащитная организация "Зона права", но в ней его, наоборот, посчитали чересчур мягким. Авторы изначальной версии законопроекта также считают, что последняя версия документа стала "результатом заигрываний Совета Федерации с разного рода радикальными консервативными группами". В новой редакции из-под действия закона полностью выведены побои и причинение вреда здоровью" и "принимать закон в таком урезанном и юридически безграмотном виде – полный абсурд".
- По данным МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений.
- По данным ресурса femicid.net, с начала 2019 года от рук партнеров или мужей в России погибли не менее 1198 женщин.
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