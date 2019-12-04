"Не вздохи на скамейке". Соцсети - о Наиле Аскер-Заде и ее "принце"

Алексею Навальному и ФБК снова удалось опубликовать расследование, снискавшее у публики колоссальный успех: история предполагаемых отношений главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-Заде установила новую планку рекордов по просмотрам для Youtube-канала ФБК.

Навальный утверждает, что благодаря отношениям с Костиным Аскер-Заде имеет возможность летать на частном самолете стоимостью в 60 миллионов долларов и отдыхать на 62-метровой яхте:

Эта история — это прямо вся мерзкая суть путинского режима. Чиновник, госбанкир в стране, где люди не могут месяцами получить бесплатных лекарств, содержит очередную любовницу реально круче, чем монаршую особу. Недвижимость, самолет, яхта — такое себе реально могут позволить несколько сотен в людей во всем мире. И Наиля.

И на этом самолете она облетает всех путинских дружков, чтобы взять у них хвалебные интервью. В то время, как ее «принц» 18(!!!!) лет бездарно управляет убыточным государственным банком. Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов — государство в самых разных видах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше чем на триллион рублей. Каждый из нас: от стариков до младенцев — отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ 7300 рублей. Которые, как вы теперь знаете, пошли в том числе и на это.

И все - благодаря сопоставлению дат поездок с фотографиями из Инстаграма Наили Аскер-Заде, где она щедро делится с публикой сценами из своей гламурной жизни.

Наталья Геворкян

То, чем хотела, но не могла похвастаться Наиля Аскер-заде

Николай Руденский

В связи с нашумевшим рассказом о банкире Андрее Костине и телезвезде Наиле Аскер-заде вспомнилось:

"И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть одно средство с удобством без помехи любить — это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю... постой, постой! Да, как нести fardeau и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, — а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот fardeau — руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин".

"Какие женщины!" — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи названные два человека".

("Анна Каренина")

Анна Монгайт

Какой дуализм. Вот Наиля Аскер-заде, ей , как обычной девушке, хочется похвастаться подарками любимого, всеми этими квартирами, самолетами и яхтами. Заявить всему миру, а мой -то! Хочется, чтобы ее инстаграм был самый популярный, чтобы все восхищались ее платьями (я нашла в соцсетях только одно повторяющееся красное пальто, но с разными сумками) , чтобы все цитировали ее интервью "о погоде" с самыми недосягаемыми собеседниками. Ведь это с ней говорил Сечин! А последний выпуск - разговор с Набиуллиной. О «личной» инфляции, подумать только! Наиле хочется быть и Опрой Уинфри, и Меланией Трамп, хочется славы и восхищения. И, кажется, почти сбылось. О Наиле написал Татлер, правда, нигде не упомянув, откуда деньги, откуда вся ее непристойная известность.. Ну, а как? Ведь ничего нельзя. Нельзя рассказать, что это все он, Костин, ее щедрый принц, которому никаких государственных денег не жаль на ее причуды, нельзя фотографироваться с любимым, нельзя показать общих детей, рассказать Каравану историй, как встретились, как полюбили, как подарил первый многокаратник, как доказала ему, что она лучше и законной жены Натальи Владимировны, и бывшей возлюбленной Оксаны Цыпкиной. Вместо это все упоминания об общей жизни и общем имуществе вымарываются, может ей это больнее , чем издателям и главным редакторам попавших под нож СМИ. А теперь еще Навальный запалил скамейку - единственное открытое признание в любви . Сердце кровью обливается. Наиля, держись!

Скамейка в нью-йоркском Централ-парке с посвящением Андрею Костину и перевранной цитатой из Киплинга, то есть в данном случае, видимо, из мультфильма "Маугли": "Мы с тобой одной крови", потрясла комментаторов больше всего.

Корпускула

Про ведущую и Одного Банкира меня впечатлили не дурацкие яхты с самолётами, это пусть Оксана Лаврентьева ему волосы повыдергает, а романтическая скамейка в Центральном Парке. Ведь могла бы просто под окнами офиса ВТБ написать масляной краской на асфальте, как у нас тут делают местные "романтики", "Андрей, я тебя люблю". Или залезть на дерево, как кот напротив Таврического банка, и сидеть там двое суток, пока пожарные палками не собьют.



Но нет. Потащилась в Нью-Йорк, купила эту табличку, всё чин чинарём, и написала полное имя - Андрей Костин. В каждый совместный визит они сидели, наверное, на этой скамейке, взявшись за руки. Кого тут в Омерике стесняться?



Теперь на ней будут фотографироваться русские туристы, демонически хохоча. А завидев Костина, просить сделать совместное селфи и кредит на льготных условиях.

Сергей Пархоменко

Ужас.

Это ж как надо боготворить деньги, как надо хотеть ещё денег, как надо тосковать по ещё бОльшим деньгам, чтоб объясняться в любви к собственному бумажнику при помощи именных лавочек в Централ-Парке.

Борис Львин

На самом деле эта скамейка - единственный трогательный эпизод всей вонючей и гнусной истории.

Мария Слоним

Мне кажется, что расследование ФБК "Яхта. Самолет. Девушка" не про банкира и его любовницу, а про “ачотакова”. Когда уже никто ничего не стесняется. Журналистка госканала беззастенчиво получает миллиардные подарки от госбанкира, который не может иметь таких денег на такие подарки, делает подобострастные интервью с госчиновниками, никто ничего не скрывает, а наоборот, даже как-то бравирует. Ачотакого, “мы с тобой одной крови”. Можем даже и по-английски написать. И в Нью Йорке увековечить. Как же это гадко!

Кирилл Мартынов

Банкир Костин, как известно, вычищает из интернета любые упоминания о своем хобби: бюджет судебных и пиар-мероприятий, вероятно, сопоставим с прочими материальными тратами по этой линии. При этом Аскер-Заде открыто сообщает об их связи на специальной табличке в нью-йоркском парке - на эту безделушку она тратит 10 тысяч долларов, сумму, на которую многие российские семьи живут в течение года.

Важны, пожалуй, не специфические вкусы этой пары космополитов, и даже не деревенская стилистика текста ("мы с тобой одной крови, Андрей"), а именно тот факт, что информация, которую пара запрещает разглашать для российских граждан, является предметом ее же публичной гордости в первом мире.

В России Костин платит за то, чтобы никто не знал о том, как он тратит деньги. В США он платит деньги за то, чтобы этому обстоятельству могли умилиться случайные прохожие.

Это не удивительно, если учесть, что здесь в России у них вахтовые выезды, а там - целая жизнь. Не уверен, что мир знает примеры подобной колониальной администрации, родина которой даже не конкретная страна-оккупант, а просто любая часть света, где хороший климат, где действуют законы, а в центральном парке можно повесить романтическую табличку.

Татьяна Малкина

почему-то совершенно поражена опубликованной навальным скамейкой костина-наили в центральном парке...

я всегда за любовь и против того, чтоб судить ее и сально шутить

я в целом всегда против того, чтобы перетряхивать грязные яхты бизнесменов и даже их рыбок

я в целом не могу навального

но эта скамейка отчего-то заставила содрогнуться. и от жалости. и от тупости (ведь если она была для возлюбленного, то можно было бы обойтись просто "андреем"), и от неуклюже переведенного "мы с тобой одной крови"... наверное, от последнего больше всего. как если внезапно обнаружить, что твою детскую любимую книжку любят, как умеют, еще и чужие люди из парткома.

Сергей Кальварский

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на скамейках Central парка

Напишут наши имена!

Алексей Беляков

И ведь я этим летом много слонялся по Сентрал парк, как раз читая, что написано на этих табличках, некоторые даже фоткал. Но прошел самую главную.

К скамейке действительно потянулись туристы.

Таня Кор

Уже паломничество, говорят если посидеть на ней, получишь на Рождество щедрые подарки. Боюсь, на щепки растащат.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова зашла дальше всех, предположив, что табличку заказал Навальный.

Наиля Аскер-заде отреагировала на публикацию расследования шуткой в Инстаграме.

В защиту журналистки выступила ​Екатерина Винокурова:

Наилю Аскер-заде я много лет заочно ненавидела, пока мы не познакомились.

Наиля в жизни очень скромная и застенчивая, а еще запредельно чувствительная.

А еще Наиля очень много жертвует на благотворительность, но просит об этом не говорить. Я точно знаю, о чем говорю: Наиля при мне откликалась на просьбы о помощи.



Навальный наезжает на нее на самом деле просто по принципу «она богатая». Так вот, Наиля - один из как раз ответственных людей. Мне очень жаль, что она подверглась атаке популиста.

Но она, конечно, в меньшинстве: в Сети уже бушует классовая ненависть.

Михаил Светов

Путинская Россия - это когда в Думе и Совете Федерации сидят убийцы, зампред АП катается на яхте с проститутками, бортом зампреда совета федерации РФ возят в Россию кокаин, а президент госбанка растрачивает его средства на дорогие подарки любовнице.

В 90-е за видео с проституткой снимали целых генпрокуроров. Сейчас особая эпоха, про которую даже трудно иронизировать, потому что трудно придумать что-то хлеще того, что предлагает реальность.

Хотя дело тут, конечно, не в журналистке, а в том, кто ее, вероятно, содержит.

Владимир Милов

На самом деле бизнес жулика Костина - это не банковский бизнес. Это бизнес по раздаче денег своим на воровские проекты и потом по получению "господдержки" когда все разворуют. В начале этого года ВТБ при переходе на МСФО-9 был вынужден признать дыру в 20% капитала по таким "кредитам". То есть это заведомое мошенничество. На мошеннические доходы покупаем девушкам яхты и т.д.

Анастасия Кириленко

По-моему, очень показателен эпизод с Малофеевым, которому простили эпизод с кражей 225 млн $ из ВТБ, как главнокомандующему Гиркина. Суд в Лондоне постановил, что кредит был выдан через откат самому ВТБ.

Крупные росийские СМИ расследование проигнорировали: на публикации о Костине, не говоря уж о его возможной связи с Аскер-Заде, всюду наложен негласный запрет.

Алексей Навальный

Теперь смотрим, что же написали те, кто любит нам рассказывать о журналистике и поучать.

РИА Новости — 0

ТАСС — 0

Коммерсант — 0

Ведомости — 0

Интерфакс - 0

Причем первые два хотя бы обнаружили попытку найти в себе смелость и сначала написали, а потом удалили.

Коммерс, Ведомости и Интерфакс зацензурировали тему полностью. Ни слова. <...>

Так как к этому относиться-то?

Должен ли я обозвать их "наилями", ипотечниками и трусами, высмеивать их рассуждения о журналистике (ах, сейчас востребована "журналистика протеста"), говоря: ну вы-то куда лезете, какая вам журналистика?

или

войти в положение. Вспомнить об этой самой ипотеке и малых детушках. Сделать вид, что я ничего не заметил.

Леонид Волков

Продали «блок на негатив» — теперь приходится отрабатывать. И ничего не остается от «стандартов» и «профессиональной этики».

Особенно досадно многим было за ведущие деловые издания.

Константин Сонин

"Ведомости", РБК и "Коммерсант" неправы, не упоминая о расследовании ФБК и Навального про ведущую канала "Россия" Наилю Аскер-заде и президента ВТБ Костина. Это - важная деловая новость, а еще более важная новость - то, что это расследование на YouTube тут же, в первый день посмотрело три миллиона человек. Почему это важная деловая новость? Потому что "показательная роскошь" - яхты и частные самолёты - действительно бесит граждан. Во все времена борцы с революциями охотятся за студенческими прокламациями и воззваниями секретных партий, а во время революций потом оказывается, что никто прокламаций не читал, про партии не слышал, а вот "пусть едят пирожные", бессмертное выражение Марии-Антуанетты, бесили их много лет. И оказывается, что вот эти "пирожные" каждый раз были самой главной новостью.

Мария Снеговая

Даже ТАСС и РИА Новости хоть попытались что-то написать про Костина и Наилю Аскер-заде. "Ведомости" просто молчат.

Сергей Сумленный

А могли бы сделать ее лицом своей рекламной кампании на рынке труда: "Работа в Ведомостях - твой путь к успеху!"

Наиля Аскер-Заде действительно начинала с "Ведомостей", о чем напомнил в том числе и Навальный в предисловии к расследованию:

Как некоторые из вас, наверное, помнят, я - акционер ВТБ.

Банк совершенно воровской. То есть там воруют просто всё. Руководство: вор на воре и вором погоняет.

Я много расследовал их деятельность. Судился. И ходил на собрания акционеров, чтобы всё сказать в лицо Костину.

Чуть ли не единственная газета, которая освещала тогда мою деятельность, была "Ведомости".

Поэтому на собраниях я часто сидел рядом с их корреспонденткой. Девушкой, которая терпеть не могла Костина ещё больше, чем я.

Мы слушали враньё со сцены, возмущались и обсуждали какой Костин вор и дурак.

Корреспондентку звали Наиля Аскер-Заде. Поэтому во время подготовки этого расследования, мои глаза были особенно широко раскрыты от удивления.

Первый главный редактор "Ведомостей" Леонид Бершидский попытался подвести базу под решение СМИ не публиковать ничего о расследовании, однако в комментариях ему указали на неточности в посте.

Леонид Бершидский

Не хочу никого обидеть, но если бы я сейчас редактировал какое-нибудь русское издание (но не разухабистый таблоид), я бы не смог ничего поставить в него про расследование Навального о Наиле и Костине. Не потому что боялся бы цензуры, а по двум причинам ремесленного характера:

1) Про недвижимость Наили в августе было в Проекте (см. первую ссыль). Прососали Проекту, надо было реагировать еще тогда.

2) Про яхту и самолет у Навального сказано, что они у Наили собственные. Но это ничем не подтверждено. И то и другое висит на каких-то непрозрачных офшорах. Надо копать, чьи они и кто еще ими пользуется. (Тут, кстати, возможны интересные результаты).

ПС. А вообще, конечно, когда обобщаешь чужую работу (Ведомостей про блокировки, Проекта про недвигу) -- даже если ты все перепроверил и заново нашел, надо ссылаться на первых публикаторов, это хороший тон.

ППС -- есть там ссылки, сорри. Ну это хорошо, правильно.

Майкл Наки

Первое прямое подтверждение связи Аскер-Заде с Костиным. Покажите, у кого это было, ну или можете попробовать объяснить, что это неважно (второй вариант не рекомендую).

Владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев тем временем извинился за умолчание в эфире телеканала "Дождь":

То, что информация об этом расследовании не вышла во всех трех, надо сказать, ведущих деловых изданиях страны, это ужасно прискорбный, не побоюсь этого слова (хотя оно неточное) — постыдный, я бы сказал, расстройственный факт. Меня лично как читателя это ужасно расстраивает. Я склонен считать в целом, а про „Ведомости“ могу утверждать абсолютно точно, что у этого есть ряд причин и ни одна из них — не цензура. Но, с другой стороны, я также считаю, что никакая из этих причин не оправдывает того, что это не было сделано. Это общественно важная информация, которая должна была выйти. Другой вопрос, что у меня нет ни способа, ни желания, ни инструментария на это повлиять.

Между тем передачу Аскер-Заде начали активно рекламировать на России-1.

Анастасия Миронова

"Россия 1" спешно сняла рекламу передачи Наили этой Аскер-заде. "Ведущая, про которую говорят". "Рекламы много не бывает". Им в рот клизмой закачали донорской слюны, и они в нас теперь по команде плюют. Это ж как надо держаться за работу, чтобы снимать такое? Не сама же она видеодизайном и монтажом занимается?

Любое будущее нужно давать только политикам, которые обещают тотальную люстрации правящей партии, членов правительства, всех силовых блоков и менеджеров госкомпаний. С созданием особого органа следствия и особого суда над бывшими коррупционерами и с привлечение к ответственности абсолютно всех членов семей, любовниц, любовников и друзей людоедов, которые в совершеннолетнего возрасте пользовались имуществом и деньгами злодеев как заведомо неправомерно полученными. Дети и любовницы виноваты и идут в тюрьму, если больше одного раза надели дорогие часы или прокатились на яхте. Любое использование заведомо нелегального имущества люстрируемых, совершенное два и более раз, должно быть уголовно наказуемым.

Ещё когда Васильеву из Молочного переулка судили, я писала: посадить или внести в санкционный список хоть одну <проститутку> - и сразу легче заживём...

А любых политиков, кто мнется насчет судьбы нынешних коррупционеров при новой власти, гоните в шею.

Звучат и сомнения в том, что расследование приведет к каким-либо результатам, кроме дополнительной рекламы для телеведущей и Навального.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

В ленте периодически попадаются отголоски расследований Навального. Остаются в памяти отдельные объекты: уточка, Рыбка (или Рыбка это не Навальный?), скамейка. Ну как Татлер полистать у парикмахера. Там люди сами показывают свои дома, коллекции сумок, количество прислуги. Я вижу результат этих расследований - два дня лента в шутках и фотожабах. Но, может, я ошибаюсь. Расскажите мне, плз, кто понимает. В чем смысл этих расследований?

Критики, как обычно, обвиняют Навального в работе на заказ.

Тарас Орленок

Насчет очередного "расследования" Навального - читаю и офигеваю. Его просто науськали на главу (фактически) госбанка ВТБ и пропагандистку, чтобы не зарывался и не понимал о себе слишком много. Мягко говоря, не поклонник Костина, но это полный абзац. Представил себе Милюкова или Струве, которые обсуждали бы Кшесинскую, или Буковского, пишущего про Галину Брежневу. Похоже, сейчас время деградации.

Возможности, что Навального кто-то использует в своих интересах, не исключают и оппозиционно настроенные блогеры

Григорий Голосов

Попытался сегодня снять деньги с карты ВТБ у себя на Петроградке. В одном отделении не работал ни один банкомат. В другом банкомат вышел из строя при попытке использования. Это ли не признаки коллапса? Возникла гипотеза: Путин решился-таки обанкротить, наконец, ВТБ, а вину свалить на Навального. Типа, романтик Костин так огорчился, что украл сразу все деньги и скрылся в неизвестном направлении. Мы ведь из истории с О. Соколовым знаем, что романтики, они такие, не без криминального ума. Ну, или что-то еще выдумать, какая разница. Главное, что с политической точки зрения это был бы очень выигрышный ход. Дарю практически безвозмездно, при условии, что деньги с карты все-таки отдадите.

Закрытые комментарии в Инстаграме Аскер-Заде стали не единственным результатом расследования.

А тем временем ФБК нашел еще один самолет, зарегистрированный на тот же офшор, что и Bombardier, на котором летает Аскер-Заде: героиней нового расследования стала Светлана Медведева.