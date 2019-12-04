Германия объявила двоих сотрудников российского посольства в Берлине персона нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению федеральной прокуратуры Германии, к преступлению могут причастны российские власти. МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства.

В тексте официального сообщения в твиттере МИД ФРГ говорится, что россияне высланы в связи с тем, что российские власти не оказали следствию адекватной помощи в расследовании убийства.

По данным Der Spiegel, высланные россияне – сотрудники российской разведки, которые работают под прикрытием.

23 августа в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нём был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу.

Расследовательская группа Bellingcat считает, что подозреваемый – это россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя. Но через полгода розыск остановили.

3 декабря немецкие медиа сообщили, что расследованием убийства Хангошвли будет заниматься не полиция, а Генпрокуратура – из-за возможного участия в деле российских спецслужб.

Кремль называет обвинения в причастности к убийству беспочвенными.