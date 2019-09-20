Подозреваемый в убийстве Хангошвили заявил, что он гражданин РФ

Подозреваемый в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в прошлом одного из полевых командиров чеченских сепаратистов, подтвердил, что является гражданином России.

Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов. По его словам, после задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. На встрече с ними он подтвердил, что имеет российское гражданство.

При этом, по словам Ксенофонтова, никаких официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого, российские дипломаты не видели.

Пресс-атташе не назвал имени подозреваемого. Германские власти официально также не называли его имени, но сообщали, что ему 49 лет, и он является гражданином России.

В расследовании журнала Der Spiegel, сайта The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что подозреваемый въехал в Германию по российскому паспорту на имя Вадима Соколова. При этом паспорт он получил за неделю до того, как отправился за границу, а в паспортных базах данных России человека с такими данными нет. При этом данные загранпаспорта Соколова свидетельствуют о том, что документ был ему выдан тем же подразделением, которое выдавало загранпаспорта предполагаемым сотрудникам российской военной разведки. Авторы расследования делают вывод о возможной причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили. Такой же версии придерживаются многие родственники убитого. Следствие официально пока не выдвигало никаких версий.

Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. Стрелявший попытался скрыться, но был задержан.