На месте военной части, где служил рядовой Шамсутдинов, появится новая

Воинская часть, где проходил службу рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, до конца года будет расформирована, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве обороны. Ранее об этом сообщало издание "Ура.ру" со ссылкой на отца Шамсутдинова.

При этом военные из посёлка Горный Забайкальского края, где произошло массовое убийство, никуда не денутся. На базе расформированной части будет дислоцирована другая часть Восточного военного округа.

25 октября в воинской части № 54160 рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям Шамсутдинова, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Отец рядового также рассказал, что его сын в последнее время жаловался на невыносимые условия службы.

Специальная комиссия Министерства обороны не подтвердила фактов насилия над рядовым. В ведомстве заявили, что солдат мог принять за угрозу изнасилования выраженное в нецензурной форме обещание командира наказать его.

Вместе с тем, заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец сообщил, что в 2019 году число насильственных преступлений в российской армии выросло. По официальным данным, с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих.