В армии РФ командиры стали чаще применять насилие к подчинённым

В российской армии в 2019 году выросло число насильственных преступлений, которые командиры совершают против подчиненных. Об этом заявил в пятницу, выступая в Совете Федерации, заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец.
По его словам, которые приводит "Интерфакс", с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих. Прокурор считает, что причина этого в том, что командиры пытаются поддерживать дисциплину в подразделениях "на кулаках" и игнорируют требования уставов. По его мнению, главная причина в плохой подготовке курсантов военных училищ, которых не учат навыкам управления подчинёнными без насилия.
- После перехода на год службы по призыву, увеличения доли военнослужащих-контрактников и ряда других реформ в армии руководство российских вооружённых сил заявляло об искоренении такого явления, как дедовщина, и росте престижа службы в армии.
- 25 октября нынешнего года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в одной из военных частей в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам из автомата при смене караула. Были убиты восемь человек, в том числе двое офицеров. Шамсутдинов арестован. Его отец утверждает, что над ним издевались в части.
- В Министерстве обороны отрицали дедовщину, но признавали, что у Шамсутдинова мог быть конфликт с офицером. Издание Baza со ссылкой на свои источники писало, что рядовой заявил на следствии, что над ним издевались, а офицер угрожал ему изнасилованием, утверждая, что другие срочники уже были изнасилованы. В Минобороны в ответ заявили, что "в российской армии нет примеров мужеложства – это традиция, проверенная годами", а солдат якобы мог принять за угрозу изнасилования выраженное в нецензурной форме обещание командира наказать его.
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