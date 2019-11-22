В армии РФ командиры стали чаще применять насилие к подчинённым

В российской армии в 2019 году выросло число насильственных преступлений, которые командиры совершают против подчиненных. Об этом заявил в пятницу, выступая в Совете Федерации, заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", с начала года от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих. Прокурор считает, что причина этого в том, что командиры пытаются поддерживать дисциплину в подразделениях "на кулаках" и игнорируют требования уставов. По его мнению, главная причина в плохой подготовке курсантов военных училищ, которых не учат навыкам управления подчинёнными без насилия.