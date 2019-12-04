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Навальный рассказал о полётах жены Медведева на частном самолёте за $50 миллионов

Bombardier Global Express 5000, которым, предположительно пользуется Светлана Медведева

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Жена премьер-министра России Дмитрия Медведева регулярно пользуется частным самолётом Bombardier Global Express 5000 оценочной стоимостью около 50 миллионов долларов. Бизнес-джет, раньше принадлежавший структурам банка ВТБ, записан на компанию в Белизе. Эти утверждения содержатся в расследовании Алексея Навального, опубликованном 4 декабря.

Навальный сопоставил перелёты самолёта с графиком поездок Медведевой и обнаружил, что самолёт регулярно появляется там, где появляется Медведева в одно и то же с ней время. Среди маршрутов борта как популярные направления в Европе, так и военная авиабаза в Нижегородской области. Навальный нашёл как минимум 11 совпадений маршрутов.

Согласно последней декларации о доходах премьер-министра, в 2018 году за год он заработал около 10 миллионов рублей. У Светланы Медведевой указан нулевой доход. Стоимость аренды бизнес-джета такого класса — около 7-10 тысяч долларов. То есть месячной зарплаты семейной четы медведевых хватило бы на полтора часа аренды самолёта, — подсчитало Радио Свобода.

Супруге премьер-министра не полагается личного самолёта, отмечает Навальный. Он предполагает, что использование бизнес-джета может быть связано с коррупцией.

  • Самолёт из расследования Навального принадлежит офшорной компании, на которую записан другой бизнес-джет из расследования Фонда борьбы с коррупцией. Он так же принадлежал ВТБ, по данным фонда, теперь им пользуется тележурналиста Наиля Аскер-заде, которую могут связывать близкие отношения с главой банка Андреем Костиным.
  • Навальный призвал журналистов спросить у Дмитрия Медведева про самолёт на пресс-конференции 5 декабря. С ним связалась глава канала RT Маргарита Симоньян и пообещала, что вопрос будет задан, утверждает он.

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