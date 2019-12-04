Число заболевших эхинококкозом ульяновских курсантов выросло до 71

Официально признанное число пострадавших от вспышки эхинококкоза в Ульяновском гвардейском суворовском училище выросло до 71 человека, 25 из них – выпускники 2018-1019 года. Эти данные сообщил руководитель военного следственного управления по Центральному военному округу Радик Гараев. Информация содержится в его ответе на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного.

Массовое заражение эхинококкозом (тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка) было зафиксировано в конце января при плановом медосмотре учащихся выпускного курса. Тогда говорили о 26 заболевших, у которых во внутренних органах были обнаружены паразитарные кисты.

В начале февраля Минобороны отвергло пищевую версию отравления и заявило, что заражение произошло в результате контакта курсантов с бродячими собаками, хотя эта версия никак не объясняла массового характера заболевания. С тех пор ведомство никак не комментировало ситуацию в Ульяновском суворовском училище и никакой информации не публиковало.

Межведомственная комиссия Минобороны обещала исследовать территорию училища и назвать источник заражения, но официального отчета не последовало. К началу марта подтвержденное количество потерпевших увеличилось до 54 человек, а теперь выросло до 71. Рост числа заболевших может объясняться тем, что инкубационный период эхинококкоза длится от нескольких недель до нескольких лет и протекает бессимптомно.

По факту заражения суворовцев было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сначала его расследованием занимался военный следственный отдел по Ульяновскому гарнизону, затем дело в связи с его сложностью передали в военное следственное управление Центрального округа. В ответе из этого ведомства сообщается, что военные следователи рассматривают три версии заражения:

Работники столовой могли плохо обработать продукты питания, обсемененные яйцами эхинококка; Зараженную еду могло поставить ульяновское ООО "Торговый дом СПП", а должностные лица в училище качество еды не проконтролировали; Речь может идти о действиях злоумышленников (кто-то намеренно заразил еду в столовой)

Несмотря на большое количество экспертиз, конкретный источник инфекции установить не удалось. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.