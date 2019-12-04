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В Орле отец жертвы домашнего насилия подал иск к МВД

Пикет против домашнего насилия, архивное фото

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Отец жительницы города Орёл Яны Савчук, погибшей от домашнего насилия, требует взыскать с МВД России 5 миллионов рублей за халатность участкового Натальи Башкатовой, которая не предотвратила преступление. Об этом в среду сообщил адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Александр Савчук требует возместить ему нравственные страдания в связи со смертью дочери, которая произошла по халатности сотрудницы полиции.

В июле старший участковый УМВД по городу Орёл Наталья Башкатова получила два года колонии-поселения. Следствие установило, что в ноябре 2016 года она отказалась задерживать или возбуждать уголовное дело в отношении Андрея Бочкова, который угрожал убийством своей сожительнице Яне Савчук.​

После ещё нескольких просьб Савчук участковый приняла заявление о преступлении, оформив это протоколом принятия устного заявления. Башкатова тогда якобы сказала: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". В тот же день Андрей Бочков убил свою сожительницу.

В мае 2017 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить 925 тысяч рублей отцу погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Наталья Башкатова вину в халатности не признала. Она возложила вину за смерть Яны Савчук на её отца, пишет "Зона права".

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