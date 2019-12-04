Страны НАТО назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности

Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО. Он проходит в Лондоне и приурочен к 70-летию военного союза. Кроме того, основными угрозами в документе, в частности, названы терроризм, гибридные и кибератаки.

Силы союза повысят свою готовность к реагированию на любую угрозу, в любое время и в любом направлении, говорится в заявлении. Представители НАТО также отмечают, что союз будет принимать меры в ответ на развёртывание Россией ракет средней и меньшей дальности. В заявлении подчёркивается, что организация открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией, "когда действия России делают это возможным".

В документе также упоминается растущее влияние Китая. Оно, как утверждают в НАТО, сопряжено как с возможностями, так и с вызовами, которыми странам-членам союза следует заниматься сообща.

Накануне саммита в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении оборонных расходов. В 2020 году они составят 130 миллиардов долларов, а в 2024 —400 миллиардов. На увеличении бюджета НАТО со стороны европейских стран и Канады настаивал президент США Дональд Трамп.

Участие Трампа в саммите в Лондоне стало предметом широкого обсуждения в СМИ. Канадский телеканал CBC опубликовал видео в котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон оживленно обсуждают предположительно 40-минутную пресс-конференцию Трампа. Имя главы Белого дома при этом не упоминается. "Видели, как отвисли челюсти у его команды во время выступления?", - спросил Трюдо в разговоре.

Позднее Трамп назвал Трюдо "двуличным" и раскритиковал Канаду за то, что она не платит в бюджет НАТО два процента своего ВВП. По мнению президента США, эта критика могла вызвать недовольство Трюдо.

После саммита Трамп отказался от проведения итоговой пресс-конференции, сославшись то, что достаточно общался с прессой в течение двух последних дней.

Сам Макрон за месяц до саммита в разговоре с прессой заявил о "смерти мозга" НАТО. Это вызвало критику со стороны США, Германии и других стран военного союза. Накануне лондонской встречи Трамп и Макрон обменялись колкостями в присутствии репортёров.