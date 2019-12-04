Суд запретил лидеру фанатов "Спартака" ходить на футбол

В Петербурге суд запретил лидеру фанатов московского "Спартака" Валерию Бевзу, известному в фанатской среде под прозвищем "Валера Амиго", посещать официальные спортивные соревнования в течение полутора лет, а также оштрафовал его на 5 тысяч рублей.
Бевза признали виновным в нарушении правил поведения зрителей. По версии обвинения, в минувшее воскресенье во время матча между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге Бевз через мегафон скандировал нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы и призывал к этому остальных болельщиков.
В суде лидер фанатов "Спартака" вину не признал, заявив, что никаких оскорблений в адрес Дзюбы не выкрикивал.
СМИ отмечают, что в суд Бевза доставили из Москвы, задержав в столице в среду утром. В пресс-службе "Спартака" заявили, что обеспокоены ситуацией и окажут фанату квалифицированную юридическую помощь, а также будут "добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета".
В Санкт-Петербурге находятся ещё несколько десятков фанатов красно-белых, задержанных в субботу и воскресенье. Известно, что трое из них арестованы на 15 суток за "мелкое хулиганство", ещё 19 человек получили штрафы по 500 рублей.
Всего до и после матча между "Зенитом" и "Спартаком" были задержаны около 200 фанатов гостей. Очевидцы утверждают, что полиция хватала всех без разбора – даже взрослых людей с детьми, мирно сидевших в кафе.
За болельщиков "Спартака" вступились фанаты других клубов – даже самые непримиримые. В среду крупнейшее объединение фанатов ЦСКА "Люди в чёрном" выпустило заявление, в котором действия полиции названы "недопустимыми", а действия руководства "Зенита" – "мерзкими и низкими".
Фанаты считают, что петербургский клуб использовал в борьбе против болельщиков "Спартака" административный ресурс и "применил архаичные принципы коллективной ответственности", из-за чего "десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда".
- Массовые задержания фанатов "Спартака" связаны с тем, что в течение трёх последних игр они выкрикивали нецензурные "кричалки" в адрес игрока сборной России Артёма Дзюбы. После этого в Российском футбольном союзе заявили, что болельщиков, оскорбляющих Дзюбу, необходимо лишить права посещения стадионов.
- При этом конфликт между Дзюбой и болельщиками "Спартака" тянется с 2015 года. Фанаты были недовольны переходом футболиста, который является воспитанником красно-белых, в "Зенит". Позже Дзюбу обвиняли в краже денег у другого игрока "Спартака", Владимира Быстрова, когда они жили в одном номере на сборах. Наконец, в ноябре 2017 года во время матча против "Спартака" в Москве Дзюба наступил на фанатский красно-белый шарф, который был брошен с трибуны, и в течение какого-то времени, несмотря на негодование болельщиков, не сходил с него. Позже Дзюба заявил, что наступил на шарф не специально.