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Порошенко и Тимошенко призвали выйти на акцию перед встречей в Париже

Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко на майдане Незалежности (архивное фото)

На Украине партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" обратились к гражданам с призывом выйти на майдан Незалежности 8 декабря перед встречей "нормандской четверки". Встреча по урегулированию кризиса в Донбассе с участием Украины, России, Германии и Франции запланирована на понедельник, 9 декабря, в Париже.

Фотокопию заявления партий опубликовал в фейсбуке бывший председатель Верховной рады, депутат Андрей Парубий. Документ подписали лидеры партий – бывший президент Украины Пётр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Авторы заявления заявили о необходимости напомнить властям о "красных линиях" – требованиях украинских граждан, которые нельзя игнорировать. Порошенко, Тимошенко и Вакарчук, в частности, призвали не идти на компромиссы и не проводить выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса до выполнения условий по безопасности, не отказывать от евроатлантического курса и не прекращать международные судебные процессы против России.

В рамках переговоров "нормандской четвёрки" запланирована первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну на востоке страны и согласился на отвод украинских войск. Его критики считают, что он делает слишком много уступок Москве.

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По данным ООН, жертвами войны на востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооружённой поддержке сепаратистов в Донбассе. Россия все обвинения в свой адрес отвергает.

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