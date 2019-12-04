Порошенко и Тимошенко призвали выйти на акцию перед встречей в Париже

На Украине партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" обратились к гражданам с призывом выйти на майдан Незалежности 8 декабря перед встречей "нормандской четверки". Встреча по урегулированию кризиса в Донбассе с участием Украины, России, Германии и Франции запланирована на понедельник, 9 декабря, в Париже.

Фотокопию заявления партий опубликовал в фейсбуке бывший председатель Верховной рады, депутат Андрей Парубий. Документ подписали лидеры партий – бывший президент Украины Пётр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Авторы заявления заявили о необходимости напомнить властям о "красных линиях" – требованиях украинских граждан, которые нельзя игнорировать. Порошенко, Тимошенко и Вакарчук, в частности, призвали не идти на компромиссы и не проводить выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса до выполнения условий по безопасности, не отказывать от евроатлантического курса и не прекращать международные судебные процессы против России.

В рамках переговоров "нормандской четвёрки" запланирована первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну на востоке страны и согласился на отвод украинских войск. Его критики считают, что он делает слишком много уступок Москве.

По данным ООН, жертвами войны на востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооружённой поддержке сепаратистов в Донбассе. Россия все обвинения в свой адрес отвергает.