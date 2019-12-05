Судьи хотят наказывать СМИ за "тенденциозные публикации"

Совет судей предложил создать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов. С документом ознакомились "Ведомости". В нём, в частности, предлагается наказывать за дискредитацию судебной власти, давление на суд и "тенденциозные публикации".
Необходимость этих мер объясняется актуализацией проблемы "скандализации правосудия". Авторы концепции считают, что СМИ манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. Необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и "подрывает доверие россиян к правосудию".
Главными целями концепции называется объективное освещение работы судов в СМИ, повышение уровня доверия к судам и формирование их благоприятного имиджа.
В Совете судей не стали уточнять, как именно будут наказывать СМИ, отметив, что это должны определить законодательные органы.
- В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело об угрозах убийством судье Алексею Криворучко, который вынес приговор обвиняемому по "московскому делу", актёру Павлу Устинову. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. После приговора Мосгорсуд выпустил заявление, в котором пожаловался на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях, содержавших "недопустимую критику в адрес судебной системы" и "откровенную травлю" Криворучко. По делу об угрозах судье были задержаны три человека, двое находятся в СИЗО, один - под домашним арестом.
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