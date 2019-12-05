Судьи хотят наказывать СМИ за "тенденциозные публикации"

Совет судей предложил создать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов. С документом ознакомились "Ведомости". В нём, в частности, предлагается наказывать за дискредитацию судебной власти, давление на суд и "тенденциозные публикации".

Необходимость этих мер объясняется актуализацией проблемы "скандализации правосудия". Авторы концепции считают, что СМИ манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. Необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и "подрывает доверие россиян к правосудию".

Главными целями концепции называется объективное освещение работы судов в СМИ, повышение уровня доверия к судам и формирование их благоприятного имиджа.

В Совете судей не стали уточнять, как именно будут наказывать СМИ, отметив, что это должны определить законодательные органы.