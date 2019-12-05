Полиция задержала бывшего обвиняемого по "московскому делу"

В Москве сегодня утром полицейские задержали бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона. Как сообщил он в телеграм-канале, полиция увезла его в ОВД "Тверской", куда он сам направлялся по повестке.

В разговоре упомянули Центр "Э" (Центр по противодействию экстремизму), мол, он у них в разработке, написал Конон.

Как рассказал Конон "МБХ медиа", полицейские, доставившие его в ОВД сказали ему, что им заинтересовались "определенные люди" из-за связи с Алексеем Навальным. Конон не исключает, что его запугивают. Накануне, по словам, активиста, сотрудник Центра "Э" посоветовал ему на год залечь на дно и нигде не светиться.

Даниил Конон собирал подписи для кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова (директор ФБК не был зарегистрирован на выборах).

Ранее молодому человеку прислали телеграмму, где сообщили о предстоящем составлении протокола по статье о нарушении правил проведения акции, повлекшем создание помех движению пешеходов. За что именно должны составить протокол, в телеграмме не уточнялось.

Даниил Конон был задержан в августе по делу о массовых беспорядках, возбужденному Следственным комитетом после акций за честные выборы 27 июля и 3 августа в Москве. 22-летнему студенту МГТУ имени Баумана вменяли участие в массовых беспорядках на основании видеозаписей, оперативных данных и опроса потерпевших. Спустя месяц, который Конон провел в СИЗО, дело против него закрыли.