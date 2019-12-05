Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на встрече с кинорежиссёром Александром Сокуровым отказался обсуждать протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе, заявив, что недовольство граждан связано с "вмешательством американцев" и "спекулятивной оппозиции". Об этом Сокуров рассказал на своей странице в Фейсбуке.

По мнению представителя президента, участники протестов слишком капризны и не хотят работать. "С этими людьми вообще не о чем разговаривать", - заявил Гуцан.

Сокуров отметил, что все призывы искать способы и форму диалога с недовольными людьми "отвергались в абсолютно бюрократическом стиле", а сама встреча с чиновником потрясла его своей бесполезностью. По словам кинорежиссёра, он столкнулся с "враждебностью и высокомерием" чиновника.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против строительства полигона выступают местные жители, активисты и экологи. Больше года они проводят многочисленные акции и митинги с одной целью — чтобы власти отказались от строительства полигона в поселке Шиес.