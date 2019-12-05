Мосгорсуд отказался восстановить на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, который участвовал в задержании журналиста Ивана Голунова и, как утверждается, применял к нему силу. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее аналогичные отказы получили сержант Роман Феофанов и полковник Андрей Щиров, возглавлявший отдел по контролю за оборотом наркотиков Западного административного округа Москвы.

Иван Голунов рассказывал, что после задержания сержант Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок.

На этой неделе Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, проводивших его задержание.