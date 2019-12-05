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Суд отказался восстановить на службе третьего участника задержания Голунова

Иван Голунов

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Мосгорсуд отказался восстановить на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, который участвовал в задержании журналиста Ивана Голунова и, как утверждается, применял к нему силу. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее аналогичные отказы получили сержант Роман Феофанов и полковник Андрей Щиров, возглавлявший отдел по контролю за оборотом наркотиков Западного административного округа Москвы.

Иван Голунов рассказывал, что после задержания сержант Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок.

На этой неделе Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, проводивших его задержание.

  • Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что запрещённое вещество ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они уволены.
  • Недавно стало известно, что следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали Голунова. Журналист остается в статусе свидетеля, хотя защита неоднократно требовала признать его потерпевшим.

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