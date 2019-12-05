Госдума приняла закон о штрафах и арестах для СМИ и блогеров-иноагентов

Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект о наказании для тех, кто признан СМИ – иностранными агентами. В начале недели президент России Владимир Путин разрешил признавать такими агентами обычных граждан, распространяющих информацию в социальных сетях.

Законопроект предполагает, что СМИ-иноагенты и приравненные к ним лица будут штрафоваться за нарушения законодательства об агентах на суммы от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Граждан также можно будет арестовывать на срок до пятнадцати суток.

Максимальные штрафы предназначены для юридических лиц, грубо и неоднократно нарушающих закон. Но действующее законодательство обязывает граждан учреждать такое юридическое лицо в России, если государство посчитает их иностранными агентами. ​

Законы о СМИ-иноагентах и наказаниях для них были раскритикованы правозащитниками, международными организациями и профессиональным сообществом. Принятый сегодня Госдумой документ должны одобрить Совет Федерации и подписать президент России, и тогда он вступит в силу в феврале 2020 года.