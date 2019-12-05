Прокуроры запросили три с половиной года колонии для Никиты Чирцова

Прокурор запросил три с половиной года колонии для обвиняемого по "московскому делу" Никиты Чирцова. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля в Москве Чирцов толкнул в грудь полицейского. Потерпевший на суде заявил, что физической боли от действий обвиняемого не почувствовал, а просто попятился назад. Ранее стало известно, что Чирцов компенсировал полицейскому нанесённый вред. По данным ТАСС, размер компенсации составил 15 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признаёт.

22-летний Никита Чирцов был задержан в Минске 28 августа по запросу России. Спустя двое суток он был выслан из Белоруссии. По прилёте его не стали задерживать, арестовав лишь спустя ещё два дня. Ранее в июле суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.

После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских. Позднее СМИ называли их "московским делом". Несколько человек уже приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия к полицейским и бойцам Росгвардии.