Медведев прокомментировал летние протесты, пенсии и войну с Грузией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал самыми сложными для себя решениями начало войны с Грузией в 2008 году и реформу, которая повышает пенсионный возраст в стране. Об этом он заявил, отвечая на вопрос представителя одного из каналов во время двухчасовой беседы с тележурналистами.

Войну 2008 года Медведев назвал "ответом на агрессию Грузии", а решение о ней – неизбежным и единственно верным. Комментируя пенсионную реформу, которая вызвала протесты в стране, глава правительства заявил, что принимать это решение не хотелось никому, но оно было необходимым.

Медведев ответил и на вопрос о деле Ивана Голунова, реакции на него, а также протестах, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Премьер заявил, что если есть настроения, значит, их что-то создаёт, и допустил, что в работе правоохранительной системы были допущены издержки. Он не уточнил, какой из случаев имеется в виду.

По мнению главы правительства, летние события вызвали "мощный запрос на справедливость". Само по себе это совершенно нормально, но ни в соцсетях, ни на площади такие проблемы решить нельзя, заявил Медведев, призвав соблюдать законодательство, "даже если оно не нравится".

Задали Медведеву и вопрос о так называемом "суверенном интернете" – это сделала ведущая канала "Пятница" и популярный видеоблогер Анастасия Ивлеева. Её интересовало, собираются ли власти запрещать сервис YouTube в России. Премьер ответил, что "никто ничего закрывать не собирается", а монетизация видео и заработки ютьюберов зависят в первую очередь от политики самого сервиса.

Дмитрий Медведев заявил, что закон защитит российских граждан в случае попытки отрезать страну от глобальной сети. Эта угроза, по мнению главы правительства, вполне реальна.

Прокомментировать недавнее расследование оппозиционера Алексея Навального никто из журналистов не попросил. В нём утверждалось, что жена премьер-министра регулярно пользуется частным самолётом Bombardier Global Express 5000 оценочной стоимостью около 50 миллионов долларов. Такой самолёт супруге Медведева не положен, отмечал Навальный. Он предположил, что использование бизнес-джета может быть связано с коррупцией, и призвал журналистов задать вопрос о нём Медведеву на сегодняшней пресс-конференции.