Пришедший на концерт "Ленинграда" зритель отсудил компенсацию за мат

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за концерт группы "Ленинград" в своём городе. Ему не понравилось поведение лидера коллектива Сергея Шнурова – в частности то, что он использовал на сцене нецензурную брань.

В своём иске Гуляев утверждал, что купил билет на концерт, не зная, что песни "Ленинграда" содержат мат. Якобы ранее он слышал их только по радио, и там ненормативной лексики не было. Услышав песни на концерте, Гуляев покинул зал задолго до конца мероприятия.

Истец требовал вернуть ему деньги за билет, а в качестве компенсации морального вреда взыскать по 100 тысяч рублей с Сергея Шнурова и хоккейного клуба "Сибирь", на площадке которого состоялся концерт. Суд удовлетворил требование Гуляева, но в разы снизив сумму.

Пользователи соцсетей отмечают, что житель Новосибирска всё равно остался не внакладе: за билет он отдал две с половиной тысячи рублей, а в качестве компенсации получил 6700, и что походы на концерты "Ленинграда" могут стать неплохим бизнесом

Ранее полиция оштрафовала Сергея Шнурова и рэпера Noize MС на 500 рублей каждого за использование нецензурной лексики во время совместного выступления в Москве.