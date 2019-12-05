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Метельский из "Единой России" выиграл суд против Навального и ФБК

Андрей Метельский

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Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и его создателя Алексея Навального опровергнуть и удалить фрагменты расследования, посвящённого предполагаемой недвижимости главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского. Об этом сообщает "МБХ-медиа".

В своём расследовании Навальный назвал Метельского "жуликом и вором", а также обвинил в воровстве и вывозе денег за границу. Тот ответил иском о защите чести и достоинства. Ответчиками по нему также стали Фонд борьбы с коррупцией и муниципальный депутат Константин Янкаускас, назвавший Метельского мошенником и коррупционером.

Глава московского отделения партии власти потребовал удалить такие высказывания, как "Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России" и "все что украл в России, складывает за границу".

  • В июле Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей, а также несколькими отелями в Австрии на сумму в 40 миллионов евро. При этом формально недвижимость записана на 75-летнюю мать Метельского.
  • В конце августа Навальный выпустил ещё одно расследование, согласно которому руководитель московского отделения "Единой России" ведёт предпринимательскую деятельность, хотя утверждает обратное.
  • На прошедших в начале сентября выборах в Мосгордуму Андрей Метельский, возглавлявший фракцию партии власти в городском парламенте, не смог переизбраться впервые с 2001 года и уступил в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. После подведения итогов выборов Метельский сказал, что на них серьёзно повлияло расследование Навального.

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