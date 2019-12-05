Метельский из "Единой России" выиграл суд против Навального и ФБК

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и его создателя Алексея Навального опровергнуть и удалить фрагменты расследования, посвящённого предполагаемой недвижимости главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского. Об этом сообщает "МБХ-медиа".

В своём расследовании Навальный назвал Метельского "жуликом и вором", а также обвинил в воровстве и вывозе денег за границу. Тот ответил иском о защите чести и достоинства. Ответчиками по нему также стали Фонд борьбы с коррупцией и муниципальный депутат Константин Янкаускас, назвавший Метельского мошенником и коррупционером.

Глава московского отделения партии власти потребовал удалить такие высказывания, как "Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России" и "все что украл в России, складывает за границу".