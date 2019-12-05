Во Франции произошли столкновения между полицией и протестующими

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, недовольных готовящейся пенсионной реформой. Как сообщает Reuters, столкновения произошли в Париже и Нанте, где тысячи демонстрантов вышли на улицы с плакатами "Макрон заблудился" и "Не трогайте наши пенсии". В столице полиция применила газ после того, как протестующие перевернули и подожгли грузовик.

В четверг по всей Франции началась всеобщая забастовка. К протестам присоединились учителя, авиадиспетчеры, врачи, полицейские и сотрудники судов. В Париже протестуют работники общественного транспорта, не работают 11 линий метро, закрыты магазины, банки и рестораны.

Радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий – у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет. Этот возраст будет постепенно повышаться, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года.