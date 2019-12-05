Прокурор запросил для Егора Лесных четыре года колонии

В Мещанском суде Москвы в четверг прокурор попросил приговорить обвиняемых по "московскому делу" Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова на сроки от трёх до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает "Медиазона".
Лесных просят назначить четыре года колонии общего режима, а Мартинцову – три с половиной года. Для Мыльникова обвинение просит три года лишения свободы. Подсудимые отказались признавать вину.
По версии следствия, 27 июля во время митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве Лесных, Мыльников и Мартинцов повалили на тротуар бойца Росгвардии. Следствие также считает, что Лесных пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов. Дела всех троих объединили в одно. Это грозит им максимальными сроками, так как преступление, совершенное группой лиц, может стать отягчающим обстоятельством.
- Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу".
- Оно было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые уже осуждены.
- Прекратить "московское дело" требуют гражданские активисты, правозащитники и деятели культуры. Они также осуждают применение полицейскими насилия к участникам мирных акций протеста. Российские власти действия полиции одобряют и считают, что она предотвратила опасные для города беспорядки.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.