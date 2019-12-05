Прокурор запросил для Егора Лесных четыре года колонии

В Мещанском суде Москвы в четверг прокурор попросил приговорить обвиняемых по "московскому делу" Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова на сроки от трёх до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает "Медиазона".

Лесных просят назначить четыре года колонии общего режима, а Мартинцову – три с половиной года. Для Мыльникова обвинение просит три года лишения свободы. Подсудимые отказались признавать вину.

По версии следствия, 27 июля во время митинга в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в Москве Лесных, Мыльников и Мартинцов повалили на тротуар бойца Росгвардии. Следствие также считает, что Лесных пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов. Дела всех троих объединили в одно. Это грозит им максимальными сроками, так как преступление, совершенное группой лиц, может стать отягчающим обстоятельством.