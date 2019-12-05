Юрист Трампа Руди Джулиани посетил Киев

Юрист президента США Руди Джулиани посетил в четверг Киев - в разгар расследования Палаты представителей о возможности импичмента Дональда Трампа, которого демократы обвиняют в оказании давления на Украину ради достижения личной выгоды.

Имя Джулиани не раз звучало на слушаниях по импичменту. Ряд свидетелей называли его доверенным лицом Трампа, который от имени президента общался с украинскими официальными лицами, убеждая их расследовать деятельность оппонента президента Джо Байдена и его сына на Украине.

В Киеве Джулиани встретился с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. Этот депутат ранее утверждал, что располагает доказательствами того, что сын Байдена был замешан в коррупции в то время, когда входил в совет директоров украинской компании Burisma. Джулиани активно цитировал эти утверждения.

Пока нет информации о том, встречался ли юрист Трампа в Киеве с кем-либо из официальных лиц.

Ранее на этой неделе Джулиани посетил Будапешт. Там он встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Газета New York Times, первой сообщившая о поездке Джулиани, написала также, что адвокат Трампа планировал встретиться и с другим украинским экс-генпрокурором Виктором Шокиным. Шокин ранее утверждал, что Джо Байден в бытность вице-президентом США добивался его отставки, чтобы уберечь сына от расследования. Многие официальные лица в США и Украине ставили эти утверждения под сомнения.

По данным New York Times, цель поездки Джулиани - собрать свидетельства, которые могли бы поставить под сомнения утверждения демократов о корыстных мотивах действий Трампа. Джулиани неоднократно обвинял Байдена в коррупции и утверждал, что Трамп своими действиями хотел помочь Украине бороться с коррупцией.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как анонимный информатор из спецслужб сообщил о давлении Трампа на Украину.

В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку импичмента и поручила юридическому комитету Палаты разработать статьи импичмента - конкретные обвинения против Трампа.