Никита Чирцов получил год колонии по "московскому делу"

Тверской районный суд Москвы приговорил обвиняемого по "московскому делу" Никиту Чирцова к одному году колонии. Его признали виновным в применение насилия к представителю власти.

Чирцов свою вину не признаёт. По версии следствия, на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля в Москве он толкнул в грудь полицейского. Потерпевший на суд заявил, что физической боли от действий обвиняемого не почувствовал, а просто попятился назад.

22-летний Никита Чирцов был задержан в Минске 28 августа по запросу России. Спустя двое суток он был выслан из Белоруссии. По прилёте его не стали задерживать, арестовав лишь спустя ещё два дня. Ранее в июле суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.

Сегодня же суд назначил штраф в 150 тысяч рублей другому обвиняемому по "московскому делу" Павлу Новикову. Судья Мария Сизинцева признала его виновным в насилии над представителем власти, но учла ряд смягчающих обстоятельств.

Для 32-летнего москвича Павла Новикова прокуратура запросила три года лишения свободы. По версии следствия, он ударил полицейского по голове и плечу пластиковой бутылкой с водой, причинив ему физическую боль.

Сам Новиков признал вину. В последнем слове он заявил, что дорожит безопасностью своих близких, рассказал подробности своего задержания и условий в следственном изоляторе. Он поблагодарил других заключённых за поддержку.

Радио Свобода ведёт прямое включение, посвящённое сегодняшним судам по "московскому делу"