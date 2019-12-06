Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Директор ФБК Иван Жданов задержан за организацию протестной акции в июле

Любовь Соболь и Иван Жданов (справа) на акции 14 июля

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией в Москве. Он доставлен в отдел полиции Лужники на юго-западе города, на него составлен протокол за нарушение правил проведения публичных мероприятий, — сообщил в твиттере руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии. Ему грозит до 10 суток ареста.

  • Митинг 14 июля прошёл на следующий день после отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму ряду оппозиционных и независимых кандидатов. Около тысячи участников собрались на Пушкинской площади в центре Москвы, затем они отправились к зданию мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Многие участники акции были задержаны.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG