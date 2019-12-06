Директор ФБК Иван Жданов задержан за организацию протестной акции в июле

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией в Москве. Он доставлен в отдел полиции Лужники на юго-западе города, на него составлен протокол за нарушение правил проведения публичных мероприятий, — сообщил в твиттере руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии. Ему грозит до 10 суток ареста.