Директор ФБК Иван Жданов задержан за организацию протестной акции в июле

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицией в Москве. Он доставлен в отдел полиции Лужники на юго-западе города, на него составлен протокол за нарушение правил проведения публичных мероприятий, — сообщил в твиттере руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.
По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии. Ему грозит до 10 суток ареста.
- Митинг 14 июля прошёл на следующий день после отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму ряду оппозиционных и независимых кандидатов. Около тысячи участников собрались на Пушкинской площади в центре Москвы, затем они отправились к зданию мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Многие участники акции были задержаны.