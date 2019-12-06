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При стрельбе на базе ВМС США во Флориде погибли два человека

Вид на базу "Пенсакола"

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Как минимум два человека погибли и 11 получили ранения при стрельбе на базе Военно-морских сил США "Пенсакола" во Флориде, сообщает Assotiated Press. Один из погибших — сам нападавший.

Подробности инцидента пока неизвестны, вход на территорию базы взят под охрану.

Стрельба произошла через два дня после инцидента на базе ВМС США в Пёрл-Харборе. Тогда матрос убил двух гражданских специалистов и ранил ещё одного, а затем покончил с собой.

  • База Пенсакола используется для стартовых тренировок всех пилотов ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Кроме того, там базируется пилотажная группа ВМС США, известная как "Голубые ангелы".
  • Персонал базы — 23 400 человек, в том числе 16 тысяч военных и около 7 с половиной тысячи гражданских специалистов, сообщает её сайт. На её территории расположен Национальный музей морской авиации США.

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