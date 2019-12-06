При стрельбе на базе ВМС США во Флориде погибли два человека

Как минимум два человека погибли и 11 получили ранения при стрельбе на базе Военно-морских сил США "Пенсакола" во Флориде, сообщает Assotiated Press. Один из погибших — сам нападавший.

Подробности инцидента пока неизвестны, вход на территорию базы взят под охрану.

Стрельба произошла через два дня после инцидента на базе ВМС США в Пёрл-Харборе. Тогда матрос убил двух гражданских специалистов и ранил ещё одного, а затем покончил с собой.