Бывших обвиняемых по "московскому делу" арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы назначил по пятнадцать суток ареста бывшим обвиняемым по "московскому делу" Сергею Абаничеву и Даниилу Конону за участие в митинге 27 июля. Их освободили от исполнения наказания, засчитав дни, которые они провели в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Новая газета".

Абаничева и Конона задержали 5 декабря в Тверском суде на заседании по делу Никиты Чирцова, которого в пятницу приговорили к году колонии по обвинению в применение насилия к представителю власти на акции 27 июля.

Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.