Болельщики "Зенита" ушли с матча в знак поддержки фанатов "Спартака"

Болельщики футбольного клуба "Зенит" демонстративно покинули матч 19-ого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и столичным "Динамо" в знак солидарности с задержанными 1 декабря фанатами московского "Спартака".
Ранее болельщики "Зенита" опубликовали заявление, в котором заявили, что откажутся от активной поддержки и уйдут со стадиона на 40-ой минуте. Они собираются привлечь внимание к проблеме дискриминации властями российского фанатского сообщества.
Также со стадиона ушли болельщики тульского "Арсенала" и московского "Локомотива".
Также болельщики футбольных клубов стали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных после того, как Эдгард Запашный заявил, что за нецензурную брань на стадионах "ввёл бы ОМОН", "покрошил бы болельщиков" и "переломал бы" им части тела.
Перед матчем 18-ого тура РПЛ 1 декабря между "Зенитом" и "Спартаком" полиция задержала десятки болельщиков столичной команды. По данным сайта "Фонтанка.ру", задержанных – более 80. Большинство из них оштрафованы по статье о мелком хулиганстве, пять человек заплатят за распитие алкоголя на улице.
- Массовые задержания фанатов "Спартака" связаны с тем, что в течение трёх последних игр они выкрикивали нецензурные "кричалки" в адрес игрока сборной России Артёма Дзюбы. После этого в Российском футбольном союзе заявили, что болельщиков, оскорбляющих Дзюбу, необходимо лишить права посещения стадионов.
- При этом конфликт между Дзюбой и болельщиками "Спартака" тянется с 2015 года. Фанаты были недовольны переходом футболиста, который является воспитанником красно-белых, в "Зенит". Позже Дзюбу обвиняли в краже денег у другого игрока "Спартака", Владимира Быстрова, когда они жили в одном номере на сборах. Наконец, в ноябре 2017 года во время матча против "Спартака" в Москве Дзюба наступил на фанатский красно-белый шарф, который был брошен с трибуны, и в течение какого-то времени, несмотря на негодование болельщиков, не сходил с него. Позже Дзюба заявил, что наступил на шарф не специально.
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