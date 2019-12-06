Болельщики "Зенита" ушли с матча в знак поддержки фанатов "Спартака"

Болельщики футбольного клуба "Зенит" демонстративно покинули матч 19-ого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским клубом и столичным "Динамо" в знак солидарности с задержанными 1 декабря фанатами московского "Спартака".

Ранее болельщики "Зенита" опубликовали заявление, в котором заявили, что откажутся от активной поддержки и уйдут со стадиона на 40-ой минуте. Они собираются привлечь внимание к проблеме дискриминации властями российского фанатского сообщества.

Также со стадиона ушли болельщики тульского "Арсенала" и московского "Локомотива".

Также болельщики футбольных клубов стали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных после того, как Эдгард Запашный заявил, что за нецензурную брань на стадионах "ввёл бы ОМОН", "покрошил бы болельщиков" и "переломал бы" им части тела.

Перед матчем 18-ого тура РПЛ 1 декабря между "Зенитом" и "Спартаком" полиция задержала десятки болельщиков столичной команды. По данным сайта "Фонтанка.ру", задержанных – более 80. Большинство из них оштрафованы по статье о мелком хулиганстве, пять человек заплатят за распитие алкоголя на улице.