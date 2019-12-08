Артдокфест-2019. Эфир в 19.05

Патриархальность и феминизм, патриотизм и протестная риторика, молодежь и женщины. “Свидетельская” и “привычная” камера режиссеров “Артдокфеста”.

Как работает “школа стерв” в Петербурге и что случилось с ее выпускницами образца 2008 года за десять лет? “Ми ту” или новая патриархальность на марше?

Каковы политические взгляды поколения миллениалов? Семеро молодых людей, родившихся 31 декабря 1999 года, выходят на протесты или собираются на работу в спецслужбах.

Что происходит с детьми и покойниками в городке под Смоленском? Почему война продолжается в риторике чиновников, депутатов и художественной самодеятельности уездного города Е.?

Режиссеры Алина Рудницкая (фильм “Школа соблазнения”), Ирен Лангеманн (“Поколение миллениум”), Дмитрий Боголюбов и Анна Шишова (“Уездный город Е”), и сценарист фильма “Семь” Валерий Печейкин. Президент фестиваля Виталий Манский и продюсер Симона Бауманн (Германия).

Ведет программу Елена Фанайлова

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