В Германии ведётся расследование против "Боширова" и "Петрова"

В Германии ведётся расследование против предполагаемых сотрудников российской военной разведки - Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ - которых в Великобритании подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, расследование под кодовым обозначением "Нови" ведёт генеральная прокуратура Германии и федеральная криминальная полиции. Оно открыто в связи с тем, что российские граждане, которые в деле об отравлении Скрипалей фигурируют под именами Руслан Боширов и Александр Петров, в 2014 году провели три дня в Германии, в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, журналисты Spiegel и расследовательская группа Bellingcat предполагают, что в Германии были контакты у командира российской войсковой части 29155, предполагаемого руководителя "Боширова" и "Петрова". Речь идёт о генерал-майоре Андрее Аверьянове, герое расследований ряда СМИ, в том числе Радио Свобода.

Spiegel напоминает о расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного летом этого года в Берлине. 3 декабря Bellingcat и его партнёры сообщили, что, по их данным, Хангошвили застрелил российский гражданин Вадим Красиков, приехавший в Германию с паспортом на чужое имя. В пятницу в новом расследовании Bellingcat утверждается, что он мог служить в спецназе ФСБ "Вымпел". Германские власти ранее обвинили Москву в недостаточном сотрудничестве со следствием по делу об убийстве Хангошвили.