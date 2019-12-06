В Германии ведётся расследование против "Боширова" и "Петрова"

В Германии ведётся расследование против предполагаемых сотрудников российской военной разведки - Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ - которых в Великобритании подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, расследование под кодовым обозначением "Нови" ведёт генеральная прокуратура Германии и федеральная криминальная полиции. Оно открыто в связи с тем, что российские граждане, которые в деле об отравлении Скрипалей фигурируют под именами Руслан Боширов и Александр Петров, в 2014 году провели три дня в Германии, в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, журналисты Spiegel и расследовательская группа Bellingcat предполагают, что в Германии были контакты у командира российской войсковой части 29155, предполагаемого руководителя "Боширова" и "Петрова". Речь идёт о генерал-майоре Андрее Аверьянове, герое расследований ряда СМИ, в том числе Радио Свобода.
Spiegel напоминает о расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного летом этого года в Берлине. 3 декабря Bellingcat и его партнёры сообщили, что, по их данным, Хангошвили застрелил российский гражданин Вадим Красиков, приехавший в Германию с паспортом на чужое имя. В пятницу в новом расследовании Bellingcat утверждается, что он мог служить в спецназе ФСБ "Вымпел". Германские власти ранее обвинили Москву в недостаточном сотрудничестве со следствием по делу об убийстве Хангошвили.
- Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в марте 2018 года веществом "Новичок". Они выжили после долгого лечения. Следствие в Британии подозревает в отравлении российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Боширова и Петрова. Bellingcat и их партнёры по расследованиям утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. "Боширов" и "Петров" осенью прошлого года давали интервью телеканалу RT, в котором отрицали причастность к покушению на Скрипалей. С тех пор они не появлялись на публике.
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