Пентагон заподозрил российских наёмников в атаке на американский беспилотный летательный аппарат в Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Африканское командование Вооруженных сил США.

Беспилотник неназванного типа был потерян армией США в районе столицы Ливии Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства. Управлять им могли российские наёмники или солдаты взявшей город в осаду Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

По словам представителя Африканского командования, в США уверены, что люди, сбивавшие беспилотник, не знали, что он принадлежал Пентагону. Они считали, что дрон принадлежит противоборствующей стороне в вооружённом конфликте. Однако военные Хафтара отказались вернуть обломки, утверждая, что не знают где они находятся. Глава Африканского командования в это не верит.