Пентагон заподозрил российских наёмников в атаке на американский беспилотный летательный аппарат в Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Африканское командование Вооруженных сил США.
Беспилотник неназванного типа был потерян армией США в районе столицы Ливии Триполи 21 ноября. Американские военные считают, что он был сбит комплексом ПВО российского производства. Управлять им могли российские наёмники или солдаты взявшей город в осаду Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
По словам представителя Африканского командования, в США уверены, что люди, сбивавшие беспилотник, не знали, что он принадлежал Пентагону. Они считали, что дрон принадлежит противоборствующей стороне в вооружённом конфликте. Однако военные Хафтара отказались вернуть обломки, утверждая, что не знают где они находятся. Глава Африканского командования в это не верит.
- В Ливии после свержения диктатора Муаммара Каддафи продолжается гражданская война. Столицу республики Триполи, контролируемую признанным международным сообществом Правительством национального согласия, осадили войска Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.
- Согласно многочисленным источникам, на стороне Хафтара участие в конфликте принимают бойцы российской Частной военной компании Вагнера. Россия своё участие в гражданской войне отрицает.
- США не раскрывают тип потерянного беспилотника в Ливии, уточняя только, что он не был вооружён. 20 ноября о потере дрона MQ-9 Reaper в районе Триполи сообщила итальянская армия. В Ливийской национальной армии заявили, что беспилотник был сбит военными Хафтара.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.